Miguel Ángel Rodríguez: "Es falso todo lo que dice Eugenia"

Miguel Ángel Rodríguez, vecino de las viviendas de Emuvijesa de la Zona Sur que Eugenia aseguraba el pasado jueves, manifestándose delante del Ayuntamiento, que le está acosando, asegura que todo es “falso” y que la historia es “al contrario de lo que ha contado, que es mentira”.

Para ello, Rodríguez aporta el atestado policial y parte médico de la agresión sufrida por la pareja de Eugenia, una puñalada -herida por arma blanca refleja el parte médico- y la denuncia presentada ante el Juzgado nº 3 -que decretó prisión preventiva para el agresor en espera de juicio-, que desmontan las acusaciones vertidas por Eugenia.

“No he hablado con ella para nada, no me dirijo a ella”, asegura Rodríguez, que en la denuncia aporta vídeos que desmontan las acusaciones de la vecina. Además, “la presidenta de la comunidad de vecinos solicitó a Emuvijesa que le cambiaran de piso, que es lo que queremos todos para vivir tranquilos”, y añade que “le pueden preguntar a la presidenta por las cámaras, funcionan todas y las grabaciones también las aportamos como prueba en el juicio”.

“Llevamos cinco años viviendo allí y nunca hemos tenido problemas con nadie”, subraya la esposa de Miguel Ángel. Para desmontar las acusaciones de Eugenia, el hermano y el hijo de Eugenia aseguran que “miente. Todo lo que ha dicho es mentira”, subrayan. De hecho, el hermano ha denunciado a Eugenia por denuncia falsa, amenazas e insultos homófobos, explicando que “es una injusticia todo lo que ha dicho, no se puede vivir con ella”, mientras que el hijo ha denunciado a la madre por amenazas y maltrato psicológico y no esconde que le tiene “pánico”.

El hermano y el hijo de Eugenia, a la que ambos han denunciado, corroboran que "son todo mentiras"

Miguel Ángel Rodríguez sabe que Emuvijesa le ha ofrecido a Eugenia el cambio pero tiene que hacer el reconocimiento de deuda, y sostiene que “es la cabeza pensante de todo, la agresión de su pareja fue porque ella lo indujo”. Además, los cuatro temen que Eugenia pueda tomar represalias y tanto el hermano como el hijo aseguran que “salimos a la calle con el móvil preparado para grabar por si se nos acerca”.

Tras las declaraciones de Eugenia, desde la empresa municipal Emuvijesa se precisó que se había atendido la situación, comprobando que esta señora es adjudicataria actualmente de una vivienda pública, por lo que no se le puede adjudicar otra vivienda en estas circunstancias legales. La señora explica que se encuentra viviendo una situación vecinal de la que dice haber presentado denuncias a la Policía. Se le ha indicado que debe entregar estas denuncias en los servicios sociales, para que se pueda valorar un posible realojo a través de informes justificados de los servicios sociales, que puedan valorar su situación, para que la intervención y posibles soluciones sean garantistas.

También se le ha indicado que debe asumir el compromiso de reconocimiento de deuda y que tiene la oportunidad de acceder a un plan de pago de acuerdo con su situación socioeconómica.

Desde el gobierno municipal se actúa de acuerdo con la legalidad para estudiar las vías posibles de actuación con los informes correspondientes. Esta solución se le volvió a a comentar en la jornada del jueves, cuando se manifestó delante del Ayuntamiento, solución de la que ya se le había informado por escrito previamente.