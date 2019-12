De la Real Escuela a Miss España

Miriam Paz, una alumna de equitación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez, aspira al título de Miss España. Esta joven de 24 años, hija del famoso futbolista del Sevilla FC Rafa Paz, es también profesora de equitación, una pasión a la que accedió a la temprana edad de 7 años. “Fue por entonces cuando descubrí la pasión por los animales. Los caballos entraron en mi vida y ya no volvieron a salir”, manifestó a este diario.

Todo comenzó cuando recientemente se presentó a un certamen de belleza en el Aljarafe sevillano. “Entré al casting local para aspirar al título de Miss Grand Aljarafe. Tras el casting pase a la siguiente fase”, recuerda, a la vez que señala que “fue entonces cuando quedé como segunda finalista” del Miss Grand Aljarafe.

El próximo reto que deberá pasar esta miss hispalense y jerezana de adopción llegará el próximo mes de marzo cuando tenga lugar la selección para el certamen Miss España. “En estos momentos estoy en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes”, dice a este medio, “en las mismas condiciones que la primera clasificada”.

De conversación ágil y realmente guapa, lo más insospechado vino a cruzarse en su camino en el certamen de belleza superado. “Pasé con muy buena nota los apartados de belleza y de oratoria, pero en pasarela fallé”. Fue por culpa de un tacón que se le rompió y que le obligó a completar el pase de la mejor, pero de no de la excelente manera, que sería deseable.

Esta jerezana de adopción, natural de Coria del Río, regenta en la actualidad un negocio relacionado de forma íntima con los caballos, los animales a los que ama de forma profunda. “Allí ofrecemos servicios de doma, clases de equitación, pupilaje y hasta alquiler de caballos”, apunta a este periódico.

¿De dónde le viene la afición los caballos a este joven? Pues ciertamente ni ella misma lo sabe “De la familia no viene”. Su padre, un reconocido ex futbolista de la máxima categoría jamás tuvo relación con el ‘noble bruto’. Su familia, aunque muchos de sus miembros provienen de un ámbito rural, tampoco han tenido relación con el ámbito ecuestre. “La pasión por los caballos me nace de dentro”, dice, mientras recuerda que “fue a los siete años cuando tuve el primer contacto con ellos”. “Fue entonces cuando comenzó esta locura y pasión por los caballos”.

Tras haber cursado estudios de Bachillerato accedió a los cuatro años que de formación en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, en el Recreo de las Cadenas. La otra vía de acceso, para dos años de formación, es haber cerrado con éxito la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

En la actualidad, Míriam Paz se encuentra en su último curso como alumna de equitación de la Real Escuela. Está tutorizada por su profesor Fernando Ariza, que además es el padre de su novio. Del pasado deportivo de su padre Rafa Paz, dice conocer poco. “La verdad es que, puede parecer mentira, pero soy muy poco futbolera. Abstraerme del pasado deportivo de mi padre es imposible. Aunque no se aficionada sé que fue un futbolista destacado del Sevilla FC, que jugó en la selección de España, que era un gran deportista, así como que jugó con futbolistas de la talla de Diego Armando Maradona...”.

Entre los planes de esta joven se encuentra prepararse a tope para el certamen Miss España. “Espero que esta vez no se rompa tacón alguno”. En marzo será el certamen que le dará acceso. Algo tiene claro este periodista. El apartado de oratoria lo pasará con nota. Y alta.