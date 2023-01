“Moreno Bonilla no puede seguir ignorando el derrumbe de la asistencia sanitaria en Jerez y el maltrato a casi 10.000 personas en listas de espera”

El gobierno municipal ha manifestado este miércoles que “Moreno Bonilla no puede seguir ignorando el derrumbe de la asistencia sanitaria en Jerez y el maltrato a más de 11.000 personas en listas de espera. Queremos que den la cara, que se sienten y nos expliquen que medidas van a tomar para resolver la situación”.

“La situación es cada vez más insostenible y el efecto de la mala gestión de la Junta de Andalucía está repercutiendo en la vida de miles de jerezanos y jerezanas. Personas que sufren por sus patologías y que no reciben la atención necesaria como consecuencia de un maltrato institucional. Moreno Bonilla no se da por enterado, mira para otro lado, mientras muchas personas mayores no cuentan con un diagnóstico, o no reciben tratamiento necesario o la intervención que precisan. Estamos hablando de aspectos esenciales que determinan la calidad de vida y la respuesta está siendo inhumana”, ha descrito con Carmen Collado, delegada de Acción Social y Mayores del Ayuntamiento de Jerez.

“Sigue resultando un calvario poder coger cita para la atención primaria, la situación sigue igual. Si llamas a los números de las consultas en el Hospital es imposible contactar, y cada día es mayor la indignación de la ciudadanía y el malestar entre los profesionales. Seguimos padeciendo falta de profesionales sanitarios y Moreno Bonilla está ninguneando a la población de Jerez”, incide Collado.

“Hemos hecho varios llamamientos, hemos exigido soluciones, pero la Junta hace oídos sordos y sigue en su deriva autocomplaciente. A la vista de la situación vamos a reclamar una reunión urgente a la Junta de Andalucía para que den la cara y expliquen qué medidas van a tomar para resolver la situación. Nosotros desde el Ayuntamiento hemos demostrado una y mil veces la predisposición a resolver una cuestión de fondo, estructural, que pasa por la ampliación del Hospital para la que hemos ofrecido terrenos municipales si fuesen necesarios", explica Collado.

"Hemos brindado -añade la delegada- nuestra colaboración pero la competencia sanitaria para contratar personal e implementar conciertos sanitarios como el de San Juan Grande es de la Junta de Andalucía. Deberían explicar por qué todo es tan fácil con Pascual, que ve renovados y ampliados sus contratos, y porqué no se avanza con el Hospital San Juan Grande de Jerez, un centro que ha sido un apoyo decisivo del SAS para mantener los niveles de atención en la ciudad”.

Collado se ha mostrado preocupada por la situación de los profesionales de San Juan de Dios a los cuales ayer se les comunicó una apertura de proceso de descuelgue de convenio con lo que ello trae consigo para las condiciones laborales y salariales de este centro. “La falta de un convenio y la bajada de ingresos está teniendo consecuencias muy duras para estos profesionales, y puede ocasionar la fuga masiva de profesionales muy cualificados ,que ya se ha estado dando desde hace un tiempo. Este deterioro repercutiría en la asistencia sanitaria de la población de Jerez que podría verse mermada por insuficiencia de personal cualificado asistencial. Ademas también se vería afectada la población de mayor edad de Jerez puesto que esta situación también afecta a la Residencia de Mayores de la Orden Hospitalaria en Jerez. En definitiva, es urgente que la Junta de una solución inmediata a San Juan de Dios”.