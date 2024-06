Noches infernales en la avenida Manuel García Caparrós de Jerez

Vecinos de la avenida Manuel García Caparrós en Jerez lanzan, de nuevo, una llamada de auxilio "desesperada ante la situación de vandalismo, ruido extremo y desorden público" que se produce cada noche en la zona con el paso descontrolado de motos hasta altas horas de la madrugada.

Un hecho, con picos de intensidad, que llevan sufriendo años, "pero que sin embargo nunca termina de atajarse del todo. Ahora se ha recrudecido, después de Feria, con la llegada del buen tiempo. Chavales, y no tan jóvenes, pasan con sus motos, haciendo caballitos, acelerando y, además, se pican entre ellos. Tenemos el ruido dentro de nuestra casa y así no se puede vivir. No podemos más. Las noches son infernales".

Los afectados demandan una mayor presencia policial en la zona, en la que de hecho hay instaladas cámaras para el control del tráfico, y piden el uso de sonómetros que midan la realidad de los decibelios que soportan cada noche. "La policía nos dice que no tiene sonómetros, que se los tenemos que pedir a Urbanismo. Y eso haremos", apuntan.

Residentes se quejan de que "ni la anterior corporación con Rubén Pérez ni esta del PP son capaces de solucionarlo. Muchos vecinos de la zona se han mudado, pero queda mucha gente que aguanta porque no le queda más remedio. La Policía Local sin sonómetros para poder sancionar, 200db en la ventana de tu casa a las 12 de la noche es una agresión física, pero la impunidad triunfa. Si la Policía no sanciona a nadie por ruido, la impunidad es total, ya sea por la noche o con las que circulan de día supuestos 'ciudadanos ejemplares'".