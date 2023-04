"Les he dicho desde el principio que no soy ni mujer florero ni un títere"

En marzo de 2014 Nela García asumía la presidencia de Acoje. Nueve años después, la empresaria deja su cargo en la asociación de comerciantes del centro para dar el paso a la política local. Esta semana, el PP de Jerez ha anunciado que García acompañará a la candidata popular María José García-Pelayo en las listas a las elecciones municipales del 28 de mayo, un cambio de escenario "en el que seguir trabajando por la ciudad".

¿Por qué da el paso ahora de entrar en política?

Ahora porque quizás se han alineado los planetas (risas). Tengo 54 años y en mi vida he ido tomando decisiones conforme se han ido presentando las oportunidades. Nunca me imaginé ser presidenta de Acoje y tener el honor de representar a mis compañeros, pero mira, afronté el reto en ese momento. Hace cuatro años vinieron a ofrecerme la posibilidad de entrar en tres listas de tres partidos diferentes en Jerez, pero mis circunstancias familiares eran diferentes. Ahora lo he meditado mucho y creo que es el mejor momento para dar este paso.

Y lo da como independiente.

Exacto. Lo que me ha hecho dar este paso es un proyecto de gestión. Quiero seguir aportando con mi forma de ser, con mi empuje, mis principios y energía a este proyecto. El equipo de María José es un equipo muy bien preparado, conocemos muy bien las áreas de trabajo en las que podríamos gestionar. Todos los que me conocen la primera palabra que me han dicho es 'valiente'. Se me ha ofrecido esta oportunidad y hay dos cosas que les he dicho desde el principio: no soy ni mujer florero ni un títere.

¿Cómo se encuentra ahora?

Tengo muchísima gente que me apoya y me respalda, pero sé que con este paso habrá otras personas que se asombren y no le agrade mi decisión. Pero mi entorno más cercano me dice que me cuide, porque en los escenarios donde se hace política, sea cual sea la administración, falta en muchas ocasiones el respeto. Pero por otro lado quiero intentar dignificar el trabajo que se hace desde ahí arriba, actuar como yo soy, como creo, con cercanía y voluntad de hacer las cosas de forma consensuadas, independientemente de quién traiga esa idea.

Este paso le ha 'obligado' a dejar la presidencia de Acoje.

La palabra renunciar significa que hay un poco de desgarro en la decisión, sí. Nunca pretendí ser presidenta de Acoje, surgió y ahí he estado. Hemos pasado momentos muy difíciles, desde aquellos momentos hace 9 años como, por ejemplo, durante la pandemia por el Covid-19. Creo que hemos conseguido que los compañeros se den aún más cuenta de lo importante que es estar unido y el apoyo que nos damos entre unos y otros. Nosotros como asociación defendemos la independencia ideológica y por eso doy el paso de dejar el cargo de forma voluntaria, aunque, insisto, voy en las listas del PP como independiente.

Siempre ha dicho además que Acoje es trabajo de equipo...

Exacto. Hay una línea de trabajo y de actuación que hemos hecho un equipo. Acoje no soy yo. Acoje es una junta directiva y tiene 185 asociados. 185 personas que empujan, que aportan, que opinan, que exigen. Y así es como debe de seguir.

¿De qué iniciativas de Acoje se siente más orgullosa?

Es muy difícil seleccionar, pero el mejorar la comunicación interna ha sido súper importante. Estoy muy orgullosa de haber reconocido, desde el principio, a los que llevaban más de 25 años asociados, a los presidentes anteriores y a los que cumplían 50 años de actividad. Me siento muy orgullosa de la cartelería con el corazón, tras el rediseño del logo. Me siento orgullosa de que Acoje haya promovido poner en valor la experiencia (se emociona). Recuerdo también el I Premio Faustino Rodríguez... Son muchos momentos y en definitiva, me siento orgullosa de todo lo que haya podido dar pie a que los compañeros se visibilicen y se les dé la importancia económica y social en la ciudad.

Acoje también tuvo especial papel durante la pandemia del coronavirus.

Fue muy importante cómo nos apoyamos y llegamos a superar el momento más crítico en nuestras vidas empresariales como fue el cierre por el Covid. Hay que destacar cómo superamos ese momento, ayudando con los servicios a domicilio y con la campaña que hicimos con las mascarillas y las batas.

¿Qué se ha quedado por cumplir durante su presidencia?

Hay una cosa que me rompe un poco más porque ya no estoy y es la celebración este año del 40 aniversario de Acoje. Hay varios proyectos en marcha que continuarán los compañeros, son decisiones de equipo, y me da pena no estar en ese lado, pero sé que Ana (Ana María Pérez Chacón, nueva presidenta) y la junta lo van a hacer muy bien, yo sigo asociada a Acoje y los apoyaré desde la base.

¿Está preparada para la campaña de las elecciones municipales del 28 de mayo?

Me estoy preparando (risas). El primer consejo que me han dado, pero que yo ya tenía muy claro, es seguir siendo yo. También me han dicho que me cuide, y sí, me tengo que cuidar de la gente que no me conoce. La gente que no me conoce y tenga premisas de atacar sin conocimiento. Nada más, porque yo a donde voy, voy con la cabeza alta.