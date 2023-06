'No más zuecos vacíos' en el Hospital de Jerez: hasta una hora para cambiar a un paciente por falta de personal

CSIF Andalucía continúa con su campaña informativa y reivindicativa bajo el lema 'No más zuecos vacíos' con la que pretende alertar de "la falta de contrataciones" por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este 1 de junio la concentración se ha realizado en el Hospital Universitario de Jerez, donde se han vuelto a exhibir simbólicamente zuecos de profesionales vacíos.

"Nos concentramos para exigir a la Administración que dote a la plantilla de los profesionales suficientes para poder dar un servicio con garantía de calidad y seguridad, tanto para los ciudadanos como para los profesionales de la salud", señala Antonio Prieto, delegado de sanidad de CSIF en el Hospital de Jerez. "Las plantillas están sobrecargadas de trabajo, incluso hay supervisores que están cubriendo plazas, y esto repercute en la atención", añade el delegado.

Desde el sindicato subrayan que la falta de personal afecta a todas las unidades, repercutiendo en, por ejemplo, suspensiones de operaciones por falta de médicos o incluso que se tarde hasta una hora en cambiar a un paciente encamado porque faltan celadores. "Hacemos esta movilización, y las que hagan falta, para que los ciudadanos tomen conciencia, porque al final la insatisfacción del usuario por el servicio se vuelca en el personal con insultos, agresiones..., cuando precisamente el personal es el que está agotado de esta situación", remarca Prieto, rematando que "seguiremos haciendo las protestas que hagan falta para que se tome conciencia y consigamos las coberturas para garantizar el servicio".

CSIF explica que hay profesionales que solicitan la reducción de jornada agrupada para facilitar la conciliación, "pero se le concede de una forma tan difícil que al final no le interesa al trabajador". "En la unidad de mantenimiento, por ejemplo, hay cuatro reducciones que no se cubren y eso pasa en muchos sitios... Está habiendo una sobrecarga muy importante", denuncia Prieto.

El sindicato comenzó a poner la lupa sobre esta situación el pasado mes de abril "y la situación ha ido a peor". "Tenemos un hospital que para lo que asume cuenta con una dotación muy insuficiente. Lo que nos dicen es que servivios centrales deniegan las contrataciones porque estamos desviados en Capítulo 1. Si esto pasa en abril, mayo y junio, a ver qué ocurre cuando llegue octubre", avisa CSIF.

"Mientras ha habido fondos europeos ha ido mejor, pero desde que Europa cerró el grifo el SAS se ha venido atrás a la hora de contratar. Esto es un servicio público y nos estamos acostumbrando a decir que no tenemos médicos, aunque el problema no se llega a abordar nunca", declara el delegado sindical. Prieto alerta que "se viene una avalachanda de jubilaciones y no se está haciendo caso y va a ser un problema muy importante. Estamos viendo que esto no va bien y tenemos que defender la sanidad pública porque es uno de los pilares del Estado de Bienestar".