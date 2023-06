Noa: “Lo mejor de mí es lo que soy ahora”

La artista israelí Noa actuará en la próxima edición de Tío Pepe Festival (Patio de la Tonelería), el 14 de agosto. Lo hará con ‘Best of Noa’, un espectáculo con el que la cantante hará un repaso por su amplia trayectoria discográfica, haciéndonos revivir así los momentos más importantes de su carrera, desde el exitoso ‘Beautiful that way’ (BSO de la inolvidable película ‘La vida es bella’) hasta sus recientes homenajes a Bach y a los clásicos del jazz, demostrando una vez más ser una artista polifacética, capaz de sorprendernos con un talento innato que trasciende al tiempo y las modas. La cantante y compositora de origen yemenita, nacida en Israel y criada en Nueva York, es una artista de renombre internacional que ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo. Ha contado con la producción y el respaldo de Pat Metheny y Quincy Jones y ha compartido escenario con Stevie Wonder, Sting y Andrea Bocelli, entre otros muchos artistas.

–¿Qué le parece actuar en Jerez y en González Byass, una de las bodegas más singulares del mundo?

–Había estado en Jerez, pero no en estas famosas bodegas. ¡Estoy feliz de tener esta oportunidad!

–¿Qué ofrecerá en su concierto? ¿Quién le acompañará en el escenario?

–¡El concierto será muy interesante! En el escenario conmigo estarán tres músicos brillantes: mi colaborador de mucho tiempo en la guitarra, Gil Dor; y dos jóvenes músicos que son súper increíbles. En la batería Daniel Dor, que es el sobrino de Gil, un músico muy respetado y súper creativo; y finalmente Omri Abramov, un verdadero prodigio en el saxofón soprano y EWI, instrumento de viento electrónico. Tocaremos una selección de conocidas canciones de diferentes álbumes, junto con algo de improvisación y mucha música con mucha energía, mucha energía y coraje.

–También actuará en Tío Pepe Festival, aunque el 26 de julio, su gran amigo Pat Metheny.

–Pat Metheny es uno de mis mayores héroes y mentores. Lo amo tanto... Ha sido una gran inspiración para mí desde que produjo mi primer álbum. Seguimos siendo amigos y aprendo mucho de él, año tras año.

–¿’Best of Noa’ está lleno de nostalgia o, sin embargo, es un himno a la vida y a sus éxitos?

–No soy para nada una persona muy nostálgica. Si miro hacia atrás siempre es con una sonrisa y un encogimiento de hombros. Prefiero el momento presente. ¡Lo mejor de mí es lo que soy ahora!

–Es una artista polifacética, capaz de sorprendernos una vez más con un talento innato que trasciende el tiempo y las modas. Pop, jazz, clásica... ¿Se le presentan los retos o los busca?

– Admito que siempre estoy buscando una nueva montaña para escalar. A veces las cosas llegan a mi puerta, hay muchas ofertas que rechazo, y muchas puertas que prefiero no abrir. Por ejemplo, nunca podría cantar flamenco. Es increíble, un misterio para mí. Aunque tuve una hermosa colaboración con David Peña Dorantes, pero eso fue muy fluido y no estrictamente de estilo. Sobre todo, me gusta inventar. Así que en mis conciertos recientes hago mucha composición espontánea.

–Es usted una de las artistas más queridas por el público, ya sea por su faceta artística como por su militancia social. ¿Cómo se lo toma, teniendo en cuenta que en el mundo de la música la línea entre estar arriba y abajo es tan fina?

–Wow, ¡gracias por decir eso! Intento no pensar demasiado en si el público me quiere o no. Como dices, el gusto de la audiencia sube y baja, y puede ser muy doloroso para un artista confiar demasiado en lo que piensa la gente. Trato de ser fiel a mí misma, en mi música y en mi activismo. Amo a las personas y paso tiempo comunicándome con ellas, aprendiendo sobre ellas, escribiendo canciones sobre ellas, trabajando por el bienestar de los más desfavorecidos, apoyando la igualdad y los derechos humanos y, por supuesto, promoviendo la paz y el respeto, no sólo por los humanos sino por la madre naturaleza también, ¡ahora más que nunca! Mis elecciones musicales siempre están guiadas por la sensación de ser un sacerdote en el templo del Dios de la música, no de los Dioses de la fama, la fortuna y el ego. Esos dioses no me gustan. Trato de mantenerme humilde, honesta y feliz tanto como puedo en este triste, doloroso y confuso mundo en el que vivimos.

–Conoce España y a muchos de sus artistas, con los que ha cantado a menudo. ¿Cómo son sus experiencias en nuestro país?

– Estoy muy agradecida por todos los regalos que me ha dado España. Uno de los lugares en los que más disfruto actuando.

–¿Se considera más poeta que cantautora? ¿Qué nivel de poesía hay dentro de usted?

–Ah, ¡me encantan tus preguntas! Sí, sinceramente, me siento muy poeta y filósofa, que utiliza la música, la melodía, el ritmo y la voz, para transmitir el funcionamiento interno de su ser y la búsqueda de una conexión con el espíritu superior. ¡Lo siento si eso suena un poco loco!

–En la belleza de sus canciones, ¿primero es la letra y luego la música, o al revés?

–Depende. Cuando escribo mis canciones originales, a menudo se juntan. Las letras son muy importantes para mí, pero el matrimonio entre ellas es lo que hace que se vuelva sublime. En el proyecto ‘Cartas a Bach’ escribí letras de las increíbles composiciones de Bach. ¡Fue un gran viaje de descubrimiento! Mi amor por las palabras es la razón por la que me atraen tanto artistas como Serrat y Sabina... ¡Me siento tan honrada y bendecida de haber podido trabajar con ambos!

–¿Cómo ha sido el trabajo con su voz a lo largo de los años para enriquecer su peculiaridad?

–Mi voz está directamente conectada con mi alma y mi cuerpo. A medida que envejezco, desarrolla una personalidad propia, coloreada con todas las millas, lágrimas, dolor, risas, amor, errores, alegría, sueños, montañas, olas y belleza de esta corta vida que vivimos.

–Proyectos de futuro...

–Como dice mi canción, "I don’t know, I don’t know" (ríe). Pero diré que he creado una fundación llamada ‘Arca de Noa’, un hogar para todas las actividades que hago, usando la música para promover el cambio social y la conciencia; la música como un puente, un bote, un rayo de luz, brazos extendidos para conectar manos y corazones. La Fundación ‘Arca de Noa’ incluye el Festival del Arca de Noa que se lleva a cabo en Italia. La segunda edición es ahora, del 22 al 25 de junio. ¡Espero poderlo traer a España algún día!