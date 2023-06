Sole Giménez: "Lo que más me hace disfrutar es el cariño de la gente en los conciertos"

Ni le gusta la palabra 'Soledad' por lo que prefiere lo de Sole, ni está por la 'presunta labor' de olvidar su pasado en el trío que la dio a conocer. Un grupo del que se siente muy orgullosa y satisfecha y del que bebió y vivió tanto que alimentó a la Sole Giménez actual que ahora es capaz de triunfar por medio mundo y hacer de las canciones una oda a las ganas de vivir. A la sombra de una voz sedosa y limpia ha conseguido tener un sello muy personal que sigue provocando sentimientos de dulzura y de pasión entre sus fans. Habla del público que compra sus discos o que va a sus conciertos con admiración. Un público que es el principal acicate para seguir en la brecha porque ha sabido ganarse a la artista pero sobre todo a la persona.

Se siente entusiasmada con el calor que la gente brinda a su música y con la posibilidad de cantar en un festival tan emblemático como es Tío Pepe en pleno mes de agosto. Nos regala unos minutos como preámbulo de la visita que nos hará y nos habla con cariño de la ilusión que ha puesto en este último disco grabado en directo casi 40 años después.

Después de tantos años, habremos cambiado todos, ¿verdad?

Pues imagínate. Somos las mismas pero, lógicamente, las personas cambiamos y evolucionamos y esto también se traduce en el momento actual como cantante y sobre todo en mi estado de ánimo. Estoy muy feliz con este nuevo trabajo que es recopilatorio y se grabó en directo. Son 40 años de música y ahora estoy en esta gira que es un nuevo proyecto donde retomo canciones que llevaba sin cantar hace tiempo, algunas con arreglos diferentes y que la gente disfruta. Un repertorio que gusta mucho y que yo también disfruto.

Ante la presentación de la gira en Tío Pepe Festival, ¿cómo la está viviendo?

Pues deseando que llegue agosto. Estoy muy ilusionada, me encanta ir por esa zona, por la luz de Cádiz. Esa tierra es muy cálida, la gente es muy disfrutona y me encanta la idea de poder actuar allí. Y en Jerez, más aún porque, aunque no conozco el entorno, me han hablado muy bien del ambiente que se crea en esas noches de verano. Un ambiente para disfrutar, relajante, entre botas de vino y con olor a bodega. No hay que olvidar que, aunque se me relaciona con Valencia, en realidad soy de Yecla. Dos tierras muy parecidas. Ricas en viñedos y buenos vinos como el de Jerez y los de Jumilla. Casi nada.

Una cantante como Sole Giménez, ¿siente que sus canciones hacen disfrutar?

Pues sí, mi voz es reconocida porque es la protagonista, como vocalista y como compositora, y lo que transmito pero tanto en los discos como ahora en esta gira, lo que más me hace disfrutar es el cariño de la gente en los conciertos. Es especial. La gente se entrega y yo me debo entregar. Creo que esa admiración es mutua, porque veo a la gente como loca, saltar, cantar, hacer fotos, reír y disfrutar. Percibo que el público te cuenta sus emociones, lo bien que lo pasa y cómo lo disfruta. Yo tengo ganado mucho con el repertorio pues muchas canciones son bastante conocidas, me abro y lo hago con el corazón abierto y lo genial es que sea un momento catártico donde todos los que estemos presentes tengamos claro que se trata de una noche mágica para disfrutar el directo.

¿Qué quiere transmitir con este nuevo disco? Ya el título da pistas, '¡Celebración!'.

Son 40 años los que celebramos con este nuevo trabajo, que se grabó en directo y en el que se incluyen algunas nuevas canciones que son un lujo. Mantengo mi forma de ser y de cantar. Son 40 años, pero lógicamente, nos hemos ido actualizando, porque considero que debemos estar al día de la sociedad, sin que me tenga que unir a las modas musicales, pero sí saber estar con conciencia del mundo en que se está, pero creando tu propio camino. Recorrer tu camino, tu identidad como cantante.

Hablando de la sensibilidad de sus canciones, ¿qué me dice de la sensibilidad de las mujeres y los hombres que disfrutan con Sole Giménez?

A nivel personal hay muchas diferencias, pero en el de la música mucho más. En este mundo las cosas son más difíciles por el hecho de ser mujer, porque todo está organizado desde la perspectiva masculina. Siendo mujer lo tenemos más difícil. Un ejemplo que siempre comento es que el fenómeno fan está concebido mucho más de mujeres hacia hombres cantantes. Y en esa realidad las mujeres nos hemos tirado piedras a nosotras mismas y está siendo duro revertir la situación. Pero ahí estamos. Con ganas de seguir haciendo grandes esfuerzos avanzando en ese camino.

El repertorio de vuestro concierto en directo está más que pensado. ¿Es así?

El concierto tiene un repertorio de lo más variado. Una gran banda y mucho trabajo detrás de lo que se ve. Muchas canciones de siempre pero también hay algunas nuevas compuestas por mí, como por ejemplo la titulada 'Celebremos', para celebrar los 40 años. Muchas otras que están en la memoria de mi público y alguna otra como, la titulada 'Te espero', que para mí es muy especial porque tiene detrás una historia muy bonita.

¿Cómo? ¿Nos lo cuenta?

Sí, claro. Es una canción que compuso Armando Manzanero y que me ofreció para que yo la cantara. Pocos días después recibimos la triste noticia de su fallecimiento y su propio hijo me llamó para decirme que esa canción tenía que ser cantada por mí porque era la voluntad de su padre y además era la última canción que compuso en sus últimas semanas de vida. Por eso tiene esa carga emotiva tan grande. Y tuve la suerte de cantarla. La canté en Valencia, en el concierto que sirve de base para este último disco, a dúo con mi buen amigo Antonio José. Un momento mágico que fue imborrable y que ha quedado plasmado en este último disco.

¿Cabe la posibilidad de que Antonio José esté esa noche en Jerez o algún que otro compañero de escenarios, como suele hacer, incluso aunque fuese improvisado?

Pues no lo sé. Antonio José está ahora de promoción por Méjico y no sabemos si por esas fechas estará por acá. Lo mismo hay alguna sorpresa. Por qué no. Quién sabe. Si además algún artista de los muchos que hay por Jerez con tanto talento está dispuesto, lo veríamos y por supuesto lo disfrutaríamos.

Nos despedimos y le agradecemos su cercanía. La voz de Sole Giménez, su tono y su acento nos recuerda la luz, el sonido, el olor y la verdad mediterránea. La frescura de las ganas de vivir y de cantar y la magia de hacer de sus canciones. Su evolución como cantante ha supuesto tocar todos los palos, desde el pop hasta la balada, pasando por la samba, el funky o los ritmos caribeños y muchos otros. Orgullosa de hacer feliz con su propuesta musical, nosotros la emplazamos en el escenario de Tío Pepe Festival, para disfrutarla e invitarla a una copa de fino de Jerez. Eso sí, tras los aplausos que, sin duda, cosechará esa noche y tras la satisfacción, como ella misma apunta, de que seguro será una noche mágica.