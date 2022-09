Normalidad en la jornada de paro, tras la ruptura de la negociación

La segunda jornada de huelga de la Vid de esta semana transcurre con total normalidad y sin altercados en las puertas de las diferentes bodegas del Marco de Jerez, una vez que ayer terminara la negociación entre sindicatos y patronal en fracaso absoluto y con la representación de los trabajadores indignada con la actitud de Fedejerez.

Manuel Romero, del sindicato provincial de Industria de CCOO, ha explicado que aunque la "propuesta a la baja" de los mediadores del Sercla, "no nos gustaba demasiado porque nos hacían renunciar a una gran parte de nuestros salarios y a la vez olvidarnos de la flexibilidad, aceptamos presentarla a los trabajadores". Y reitera que la patronal decidió ayer no aceptar esta propuesta ofreciendo una contrapropuesta nuevamente a la baja sin tener en cuenta nuestra economía familiar". Esta actitud de la patronal ha supuesto que "no podamos presentar a los trabajadores esa propuesta mediadora del Sercla ya que Fedejerez nunca la contempló y nos remite constantemente a su planteamiento inicial".

Romero ha expresado que "los trabajadores son los nos están animando a llegar hasta donde haga falta". Por ello, durante el día de hoy los sindicatos tienen previsto reunirse con los trabajadores en asamblea en cada uno de los centros de trabajo "para decidir la convocatoria inminente de la huelga indefinida".