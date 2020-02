"Aunque nuestra realidad es la vida con cáncer, no puede ser el protagonista"

"En 2007 me dieron el diagnóstico de cáncer de mama y yo recuerdo que lo primero que le dije al ginecólogo fue: si tengo cáncer de mama para adelante, me opero, me quito lo que haga falta, pero por Dios que no haya metástasis, que era la palabra maléfica. Pero sí había metástasis". María José, enferma con cáncer de mama metastásico, puso este martes, Día Mundial contra el Cáncer, su imagen y su testimonio en la inauguración de una exposición itinerante sobre este tipo de cáncer que se muestra en el hall del edificio de Radioterapia del hospital de Jerez hasta el 25 de febrero.

"En estos 12 años, ha habido buenas y malas noticias, porque 12 años dan para mucho, y alrededor de todo, un montón de emociones, positivas, negativas y quizá la más dañina es el miedo, que te paraliza, te anula, el que te deja sin criterio", proseguía María José. "Ahí es donde entran tus seres queridos, tu familia, tus amigos cercanos y te aportan un poco la parte del sentido común de la situación y te encaminan a dar pasos más correctos, porque tú lo único que quieres es que te quiten todo, sin más".

Recordó en su emotivo testimonio las recaídas que ha tenido a lo largo de todos estos años, "pero te dicen: esto es un bache, un obstáculo, se puede superar, hay medios. Eso es un revulsivo para ti. Yo quiero recuperar la normalidad, y la normalidad del paciente metastásico es la vida con cáncer, pero aunque esté presente no puede ser el protagonista, la protagonista tienes que ser tú con tus medios y recursos para seguir adelante".

Puso en valor también la presencia y el respaldo de los seres queridos para no afrontar la enfermedad en soledad y aunque suene extraño, aseguró que "el cáncer se ha portado bien conmigo, porque tengo una cierta calidad de vida, y es lo que quiere el paciente metastásico, una calidad de vida decente, que nos permita disfrutar de las cosas que nos gustan, saborear un paseo al sol y estar aquí, sabiendo que la vida merece la pena, porque sólo con que haya una cosa con la que disfrutar merece la pena".

Destacó la necesidad de aceptar la situación, las limitaciones, "pero para ello necesitas que en tu vida haya tranquilidad y sosiego" y como paciente, abogó por una sanidad realmente integral que trate la salud física pero también emocional del enfermo "de una forma estructurada por el sistema, no gracias a la labor que hace el personal sanitario, porque yo personalmente no tengo queja de ello". También pidió que se reduzca el tiempo de espera para entrar a las consultas y a los tratamientos, "porque hay pacientes con un estado de salud que realmente es bastante precario" y terminó con agradecimientos a los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, "que intentan paliar las deficiencias del sistema", así como a los profesionales.

La exposición 'Una palabra. Una mujer. Una vida' tiene como objetivo concienciar en torno a la realidad de las mujeres que viven con cáncer de mama metastásico y dar visibilidad a esta enfermedad. En la inauguración estuvieron la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, junto a la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, María José Cano, y su equipo y la directora de la Unidad de Oncología y Cuidados Paliativos, Encarnación Orozco.

La muestra, promovida por la empresa Pfizer, recoge una selección de poemas e ilustraciones del diccionario de cáncer de mama metastásico. Se pretende que tanto pacientes y familiares, como personal sanitario y visitantes, participen de una experiencia que promueve la reflexión en torno a la realidad de este tipo de cáncer, contribuyendo a responder a la necesidad de hablar de la enfermedad a la población general, ya que las pacientes habitualmente viven momentos de incomprensión, dificultad de comunicación y sentimientos de aislamiento y marginación en su día a día.

'Una palabra. Una mujer. Una vida', que ya ha pasado en la provincia por los hospitales Punta Europa y de La Línea, está avalada por la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y realizada con el asesoramiento y la participación de Amelia Nerín, una paciente de cáncer de mama metastásico de Zaragoza. La elaboración de este proyecto se ha basado en la creación colaborativa con tres poetas y tres ilustradoras para asegurar que la realidad y el aislamiento a los que se enfrentan las mujeres que viven con la enfermedad quedaran plasmados lo más fielmente posible.

La directora de la Unidad de Oncología explicó que la iniciativa parte de una encuesta realizada por Pfizer en 2017, en la que se puso de manifiesto que solo 4 de cada diez españoles conocen lo que es el cáncer de mama metastásico. "Esto choca mucho, porque por contra el 93% de la población española sí sabe lo que es el cáncer de mama. Por eso es importante que se conozca esa diferencia, entre lo que es el cáncer de mama en un estadio temprano y el cáncer de mama metastásico".

El contenido de la exposición se basa en un diccionario de 30 palabras y expresiones que la sociedad suele utilizar para intentar dar ánimos a las pacientes. "Lo conseguimos a veces, pero otras veces esos términos son más perjudiciales que beneficiosos. Lo que queremos es acercarnos más a la problemática real de estas pacientes", señaló Encarnación Orozco, al tiempo que agradeció que se generen espacios como el que conforma la exposición, "donde pacientes, familiares, personal sanitario y visitantes puedan acercarse a la realidad del paciente con cáncer, que muchas veces siente falta de comunicación o marginación".

La gerente del área sanitaria, por su parte, agradeció a Pfizer y a la Unidad de Oncología la posibilidad de contar con la exposición y haciendo mención al Día Mundial contra el Cáncer, apostó por la humanización de la sanidad en todos los aspectos, pero muy especialmente en este tipo de pacientes.

La delegada territorial de Salud tuvo palabras de agradecimiento para los profesionales y aseguró que la Consejería está haciendo una gran apuesta por la investigación, la innovación y la mejora de los tratamientos, pero también "por los hábitos de vida saludables a través de la red local de salud. Tanto las sociedades científicas como los profesionales dicen que apostar por los hábitos de vida saludables suponen reducir un 80% el riesgo de tener un cáncer u otro tipo de enfermedad".

También alabó la labor de la Unidad de Cuidados Paliativos y de la Asociación Española Contra el Cáncer que, tras la inauguración de la exposición, organizó una mesa redonda en el salón de actos del edificio de Radioterapia.