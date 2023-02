Nueva agresión a un médico en un centro de salud de Jerez

UGT denuncia que el pasado 3 febrero se produjo "una nueva y lamentable agresión" en el Centro de Salud de Jerez Centro. En esta ocasión la profesional agredida fue una médico de familia que, tras atender al usuario, "éste empezó a increparla y amenazarla, provocando en la profesional un elevado estado de ansiedad y pánico, agravado por el hecho de encontrarse sola en la consulta con este sujeto".

Además de todo ello, "se produjo un fallo en el sistema conocido como 'botón del pánico'. Desgraciadamente, este es el único sistema de seguridad o alarma con el que cuentan los profesionales para solicitar ayuda para evitar una agresión, con el agravante que, cuando hace falta, no funciona", alertan desde el sindicato. "Tal como está el sistema sanitario, los profesionales están atados de pies y manos, hasta el punto que la médico de familia agredida el pasado viermes no puede evitar volver a atender hoy a su agresor mediante cita programada, ya que el sistema así se lo permite. No se entiende", denuncian.

Desde el sindicato UGT, sector de Sanidad, reiteran nuevamente la necesidad de un profesional de seguridad en los centros sanitarios, tal como existen en algunos como el centro de Jerez Sur o el de La Serrana.

"Desde el pasado 1 de enero la Administración retiró estos profesionales sin previo aviso, a modo de regalo de Reyes Magos anticipado, tras considerar innecesaria su presencia. Hoy desgraciadamente los hechos le quitan la razón de nuevo y aludirán a que se ha activado el protocolo de agresiones, como en ocasiones anteriores. Pero esto no evita que vuelvan a existir nuevas agresiones, ni ayuda a los profesionales que cada día trabajan con una tensión y ansiedad añadida a su especial labor", declara UGT.

Desde el sindicato puntualizan que "no queremos excusar la actitud incívica del usuario en cuestión, que por cierto ya viene 'rebotado' de su anterior centro de salud en Madre de Dios por acciones similares, pero la Administración conociendo estos peligros debe poner a disposición de los profesionales todos los medios necesarios y no, como es lo habitual, a toro pasado con activaciones de protocolos que, para el trabajo del día a día han mostrado ser totalmente ineficaces".