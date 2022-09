Los profesionales sanitarios se unen contra las agresiones: "Esto se está convirtiendo en un diario"

"Esto se está convirtiendo en un diario". Es la denuncia de los sindicatos ante los continuos ataques a los profesionales sanitarios de Jerez. Este martes se ha vuelto a salir a la calle para pedir respeto, concienciación y recursos para evitar que se repitan episodios violentos en los centros sanitarios. Cabe recordar que la última agresión se produjo el pasado 29 de agosto en el centro de salud Jerez Centro (San Dionisio), donde se ha celebrado esta concentración.

Desde el sindicato Satse se ha denunciado que "se está convirtiendo en una costumbre. Desde que empezó el verano llevamos cinco agresiones: en el centro de salud de San Benito, en Urgencias del Hospital de Jerez, en Trebujena recientemente hubo una pero no se denunció, en Olvera y la que ocurrió aquí en San Dionisio. Hay que concienciar a la población de que estamos para servir, no para aguantar estas que vengan con agresiones si están descontentos".

"Tratamos con esta concentraciones hacer sensible a la opinión pública. Pedimos que se respete al personal sanitario que está para ayudar a la población en general, que se respete por encima de todo. No hay ningún motivo que justifique una agresión", subrayan desde UGT. "No queremos el salto de los aplausos a los puñetazos. Creemos que hay una línea media y otra rojo, y la línea media es donde debemos mantenernos todos los ciudadanos y la línea roja es la que no podemos permitir de ninguna manera que se salte y que lleguemos a esta falta de ciudadanía y respeto", añade el sindicato.

Por su parte, desde el CSIF lamentan que "esto se está convirtiendo en una rutina intolerable. Los profesionales sanitarios estamos intentando trabajar y dar lo mejor que tenemos para cuidar a la población. Comprendemos que no todos los servicios y recursos están siempre disponibles y están en los tiempos que la sociedad lo reclaman. Pero eso se irá mejorando con el tiempo, pero no se pueden solventar estos problemas con una agresión". Desde CSIF volvieron a pedir que "se extremen las medidas para la protección y seguridad para los trabajadores, y que haya seguridad permanente en todos los centros abiertos".

Desde CCOO añadieron que "a lo mejor los gobiernos deben hacer campañas de concienciación para evitar estas situaciones. Los profesionales no somos los responsables de la gestión y de la falta de personal".

El Sindicato Médico también ha estado presente y su representante ha declarado que "queremos que haya una concienciación de la ciudadanía. Hemos pedido que haya profesionales de seguridad durante 24 horas y creo que es una medida de concienciar". Desde el sindicato lamentan que mucha gente se escuda en la falta de profesionales para justificar la agresión, "pero creo que la Administración ha hecho todo lo posible para que el verano vaya lo mejor posible. Esperamos que no se repita más".

La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Isabel Paredes, ha querido mostrar hoy su apoyo a los profesionales del centro de salud Jerez Centro, tras el episodio de violencia registrado la pasada semana. La delegada ha estado presente en la concentración que se ha celebrado a mediodía en las puertas del centro sanitario, que ha contado también con la presencia del gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, Miguel Ángel Ortiz, junto a miembros de su equipo directivo.

Paredes ha señalado que el Área activó de forma inmediata su plan contra las agresiones, poniendo a disposición de la profesional afectada todos los recursos necesarios. Asimismo, la delegada territorial ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial, viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales, y de hecho, ya se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.

"No está justificado bajo ningún concepto la violencia contra profesionales que están dando todo de sí para atender a las necesidades de la población. La respuesta ante estas agresiones debe ser global", declara Paredes.

Los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz cuentan con un Plan de Prevención y Atención de Agresiones, cuyo objetivo último es intentar reducir las agresiones y minimizar sus consecuencias.