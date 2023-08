Nuevos paros de la plantilla de las Peluquerías Aire by Looks en Jerez

Las trabajadoras de las Peluquerías Aire by Looks (perteneciente a la empresa Peluquerías y Salones,

S.L.) continúan esta semana con las protestas ante la situación laboral que están viviendo. Tal como detallan desde la CNT, son casi 40 empleadas en Jerez y Sanlúcar a las que "el jefe les debe ya la mitad de las nóminas de junio y toda la nómina de julio, y dentro de poco les hará los descuentos por los días de huelga de agosto". "Muchas de ellas están en graves apuros económicos por no poder hacer frente a hipotecas, alquileres e incluso gastos alimentarios", lamentan desde el sindicato.

A esto se añaden "situaciones abusivas como no cubrir vacaciones y bajas laborales de varias empleadas, no tener calendario laboral publicado, etc". Ante estas "injusticias", "las trabajadoras de Peluquerías Aire han decidido afiliarse a la CNT (21 trabajadoras de un total de 24 en los centros de Jerez), creando la sección sindical de nuestro sindicato en la mencionada empresa en base a la Ley de Libertad Sindical".



A la espera de tener alguna respuesta por parte de la empresa, desde CNT Jerez le han exigido "la inmediata puesta al día en el abono de salarios y el respeto a los derechos laborales de nuestras compañeras".



Asimismo, desde la CNT han apostado, además, por realizar lo que denominan una 'caja de Resistencia'. Se trata de una "hucha que montamos trabajadores/as para apoyar a otras/os trabajadoras/es que están en apuros por su situación laboral y por los efectos económicos de la huelga".



Tal como añaden, esta misma semana las empleadas "afrontarán un nuevo paro de seis días, ¡apoyémoslas!, que sientan el calor de la solidaridad obrera". Para ello, han habilitado un número de cuenta en el que realizar ingresos las personas que quieran colaborar: ES81 2100 8540 8122 0033 3832 (CaixaBank, a nombre de Federación Local de Sindicatos de CNT de Jerez de la Frontera), poniendo como concepto 'Caja de Resistencia'. También pueden realizarse aportaciones mediante Bizum en el número de teléfono 673950758.

Las trabajadoras afectadas tienen previstas distintas concentraciones a lo largo de esta semana. En concreto, tras manifestarse este lunes junto a Los Cisnes de la calle Larga en Jerez, éstas son las movilizaciones previstas:



- MARTES 22 DE AGOSTO: En JEREZ, Carrefour Sur, de 19 a 20,30 h.

- MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO: En SANLÚCAR, Supeco, de 10 a 11,30 h.

- JUEVES 24 DE AGOSTO. En JEREZ, Carrefour Norte, de 10 a 11,30 h.

- VIERNES 25 DE AGOSTO. En SANLÚCAR, C/ Infanta Beatriz, de 10 a 11,30 h.

- SÁBADO 26 DE AGOSTO. En CÁDIZ. Loreto, de 11 a 12,30 h.