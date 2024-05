La ONCE celebra una semana de actividades de sensibilización en Jerez

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha participado en el acto inaugural de la Semana del Grupo Social ONCE, programación de actividades con la que esta organización apuesta cada año por fomentar el conocimiento de la realidad diaria de las personas ciegas o con dificultad de visión y por facilitar información y herramientas para construir una sociedad más inclusiva.

Este año, como novedad, la ONCE ha incluido en su programación un curso dirigido a conductores de los autobuses urbanos sobre cómo ayudar a las personas usuarias ciegas.

El acto de apertura de esta programación de actividades ha contado con las intervenciones de Cristino Ortuno, director de la ONCE en Jerez, y Amalia Amezcua, en nombre del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, que han dado la bienvenida a colaboradores y representantes del tejido asociativo en una mañana de encuentro y de sensibilización y han reivindicado la labor del Grupo Social ONCE y de su modelo a favor de la discapacidad.

La alcaldesa, por su parte, ha puesto en valor en su intervención que “el año pasado estuve aquí, y también muchos años, y la ONCE sigue teniendo la misma o más importancia para nuestra ciudad. Esta no es sólo vuestra semana, sino que es la semana de Jerez, en la que conseguís convencer, concienciar y sensibilizar a todos los que no tienen ningún tipo de discapacidad, de la importancia de trabajar con vosotros de la mano para conseguir todos los retos”.

La regidora ha destacado que “quiero daros las gracias porque esta semana vais a trabajar muy estrechamente con el Ayuntamiento y en concreto con los compañeros del servicio de autobuses para contarles sobre cómo atender a usuarios y usuarias invidentes, y eso es importante, necesitamos que nuestros autobuses sean accesibles, y también todos los servicios públicos, si queremos construir una ciudad para todos y para todas”.

“Quiero poner en valor ese paso que dais al frente siempre para facilitar la accesibilidad en nuestra ciudad, gracias porque como Cristino siempre me recuerda, tenemos que construir una ciudad cómoda, y una ciudad para todos y todas”, ha añadido Pelayo.

Tras el turno de intervenciones, en el que han participado la teniente de alcaldesa Susana Sánchez, y la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, el público asistente ha disfrutado de un recorrido por una exposición de materiales de tiflotecnología, accesibilidad y deporte adaptado para personas ciegas. Esta muestra podrá visitarse durante toda la semana, y tiene como objetivo que la ciudadanía conozca qué herramientas utilizan las personas ciegas para garantizarse su acceso al mundo de la tecnología, y adaptarse a actividades diarias relacionadas con el ocio, el acceso a la información o el deporte.

La Semana del Grupo Social Once incluirá actividades tan diversas como ‘Escucha la diana’, que invitará a deportistas profesionales del tiro a probar la especialidad de tiro con carabina para ciegos. El miércoles, en el centro de mayores de Las Torres, se representará una obra de teatro leído, ‘Las manos a escena’, a cargo de afiliados braillistas.

Finalmente, este viernes desarrollarán una actividad en el Centro Comercial ‘El Paseo’ de El Puerto con el lema ‘¿Aceptas el reto?’, con la que invitarán a las personas que lo deseen a ponerse en la piel de una persona ciega.