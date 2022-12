El futuro apeadero de tren de la zona norte de Jerez empezará a construirse a finales de 2026

Adif, la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias, ha iniciado el proceso de licitación para encargar la redacción del proyecto del futuro apeadero de tren de la zona norte de Jerez. Tal y como se anunció meses atrás, esta futura estación se ubicará junto al Parque Atocha, en las inmediaciones del paso inferior sobre las vías del tren de la avenida de La Pepa.

Teniendo en cuenta los plazos asignados por este ente dependiente del Ministerio de Transportes, y si no hay retrasos, esta nueva infraestructura podría empezarse a construirse a finales de 2026. Las empresas interesadas en diseñar el proyecto de apeadero, que incluiría también una ampliación de vías en la estación del Aeropuerto, tienen hasta finales del mes de enero para presentar sus ofertas. Con posterioridad, tendrán que analizarse por parte de Adif, por lo que la adjudicación no es previsible que se realice hasta finales del primer trimestre o principios del segundo trimestre del año próximo.

Una vez se firme el contrato, la empresa elegida tendrá un plazo máximo de 30 meses para redactar el proyecto básico y de construcción. Y, una vez aprobado por el Ministerio, tendría que proceder a licitación de las obras por lo que todo apunta a que aún se requerirán casi cuatro años para cumplir con toda la tramitación necesaria antes de que pueda iniciarse la construcción de este apeadero.

No obstante, con la licitación de la redacción del proyecto ya se ha dado un importante paso que ya fue anunciado por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, durante su visita a Jerez en el mes de octubre. El coste de esta redacción se fija en unos 769.000 euros, IVA incluido.

El proyecto que elabore la empresa adjudicataria deberá incluir, por un lado, el diseño del futuro apeadero de la zona norte. Para ello, y aunque se apunte que se está abierto a posibles alternativas, Adif plantea que el edificio se ubique junto al Parque Atocha y el paso subterráneo de la avenida de la Pepa aprovechando que existe un ancho paso peatonal junto a las vías del tren.

El futuro apeadero, cuyo edificio de viajeros deberá estar al nivel de las vías, contará con dos andenes laterales de, al menos, 200 metros de longitud y cubiertos con marquesinas en 100 metros como mínimo. Además, ambas márgenes deberán conectar mediante un paso a distinto nivel, a priori inferior.

Una demanda de más de 1.000 viajeros diarios

Según los estudios de demanda elaborados en 2020 y que permitieron darle viabilidad a esta futura infraestructura, se estima que este apeadero pueda ser utilizado por una demanda de 1.047 viajeros diarios, aunque en las siguientes décadas podría incrementarse hasta los 1.407 viajeros diarios subidos más bajados). De este modo, esta estación podría convertirse en una de las más utilizadas de la red de cercanías Jerez-Cádiz.

Según datos de la operadora ferroviaria Renfe correspondientes a 2018 (son los últimos publicados), la estación de Jerez fue usada por unos 1.700 usuarios diarios. Mientras, en el resto de la red, solo las estaciones de Cádiz-central y San Fernando-centro suelen superar el millar de viajeros al día.

La incorporación de este apeadero de la red de Cercanías de la Bahía supone, además, que deba realizarse una ampliación de la playa de vías del apeadero del Aeropuerto de Jerez —el proyecto de esta actuación está incluido dentro de las obligaciones que deberá realizar el autor del proyecto que acaba de licitar Adif—.

De este modo, está previsto que, una vez esté operativo la nueva parada, los cercanías tengan su inicio en el apeadero del Aeropuerto y no en la estación principal de Jerez como hasta ahora. La cabecera de esta red no podría ubicarse en el apeadero del Parque Atocha-avenida de La Pepa dado que no hay espacio suficiente para construir la playa de vías necesaria para permitir la rotación de las unidades ferroviarias.

Por este motivo, Adif plantea que se amplíe una nueva vía que conllevará una ampliación del andén situado en la margen más cercana a la terminal del aeródromo jerezano. Este nuevo vial permitiría la rotación de los trenes y no interferiría el tráfico ferroviario existente entre las provincias de Cádiz y Sevilla

De este modo, esto supondría que el Aeropuerto verá incrementada notablemente sus conexiones con Jerez y el resto de ciudades de la Bahía. Actualmente, solo tres trenes de la red de cercanías hacen parada en el aeródromo. Si cuenta con más servicios de la red de media distancia (concretamente siete diarios en dirección al aeropuerto y ocho de regreso).