Los hoteles jerezanos han estado por encima del 90% en la primera quincena de agosto

El presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María, aseguró que durante la primera quincena del mes de agosto los hoteles de la ciudad han estado en torno al 93% de ocupación, unas cifras que calificó de “espectaculares”. “No conozco que la ciudad hubiera alcanzado estos niveles en veranos anteriores”, aseveró el representante de los hosteleros de la provincia.

Alabó el destino Jerez señalando que, al no estar en primera línea de playa, propicia que estos meses veraniegos “no sean temporada alta” y tengan precios bajos a pesar de “estar a 20 minutos de la playa”. “A mí me gusta recordar lo que decía el ex alcalde Pedro Pacheco, que decía que Jerez era una ciudad de playa, pero retranqueada”.

Estos datos, unidos a los buenos resultados registrados en el resto de la provincia (un 88%, según los datos recopilados por Horeca), sirvió para que De María señalara que “se demuestra que Cádiz es uno de los mejores destinos de España”. “La gente viene a nuestra provincia porque tiene una de las ofertas de más calidad y de mejor precio. El año pasado superamos a las Islas y este año lo hemos hecho con el Levante, uno de nuestros principales rivales”, afirmó.

De María hizo un alegato en defensa del empleo que genera el sector turístico y de la hostelería, incidiendo en que la pandemia provocó que se perdieran “12.000 puestos de trabajo”. Acto seguido, dijo:“Espero que después de estos datos, haya una mayor concienciación sobre la importancia que tiene una industria blanca como el turismo y la hostelería en a economía de la provincia”.