Carmen Collado, delegada de Acción Social del Ayuntamiento de Jerez, cruza los dedos al explicar que por el momento se está dando respuesta a todas las personas que acuden al Albergue Municipal a solicitar cobijo, que son más con la ola de frío: "De momento vamos bien, la noche del martes quedaron dos plazas libres. No sabemos si habrá más gente o no porque eso es incontrolable, lo que queremos es que las personas que acudan al Albergue encuentren sitio".

La idea es que en el Albergue Municipal haya plazas suficientes por si llegan nuevas personas que necesiten techo: "A todos los que conocemos los vamos derivando y de esta manera van quedando plazas libres en el Albergue para los que acuden a la hora de entrada, y hasta ahora estamos teniendo plazas. Espero que estén todos ubicados, que no haya problemas y que acabe pronto la ola de frío, porque aquí el problema no es habilitar más plazas sino el Covid, porque todo lo que hagamos tiene que tener las medidas de seguridad sanitarias establecidas y todo tiene que pasar por que nos lo autoricen. Afortunadamente hasta ahora lo estamos consiguiendo".

Añade la delegada que "estamos evaluando día a día; si llega el día en el que falta alguna plaza, tomaremos otras medidas. También estamos utilizando el recurso de emergencia de violencia de género, hemos ubicado aquí alguna mujer, y con los recursos que tenemos de momento vamos bien. Evidentemente, no puedo garantizar que haya de los que no quieren acudir al Albergue o que lo desconozcan, porque hay gente que viene incluso de otras localidades y llama a nuestra puerta, no le vamos a negar a nadie la entrada siempre y cuando se cumplan los mínimos requisitos, que tampoco es que sean muy exigentes".

"Cada día evaluamos y en función de lo que ocurra vamos actuando. Espero que pase pronto esta ola de frío y volvamos a la normalidad. El objetivo de este gobierno de Mamen Sánchez, que es la que está conmigo aquí al pie del cañón, es evitar por todos los medios estas situaciones y que a todas las personas que acudan al Albergue les demos respuesta", apuntilló Collado.