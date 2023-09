Manuel Garrido, bailarín de la Ópera de París, vuelve "con mucha ilusión" a bailar al Teatro Villamarta

Los bailarines del Ballet de la Ópera de París el espereño Manuel Garrido y la franco-japonesa Alycia Hiddinga serán dos de los protagonistas, el próximo 13 de octubre, del tributo a la guitarra clásica española y a la obra del compositor e intérprete gaditano Ángel G. Piñero, que tendrá lugar en el Teatro Villamarta y cuyos beneficios se donarán a la Asociación 'Un grito a la esperanza. FOP'.

"Estamos muy ilusionados de participar en este concierto homenaje. Por mi parte, muy contento de volver al Villamarta después de tantos años, la última vez fue un final de curso junto a la escuela de música y danza Belén Fernández, cuando yo tenía 15", cuenta Manuel. El espereño bailará un solo de una pieza de Piñero, así como un paso a dos con Alycia Hiddinga, que también "está muy emocionada con esta propuesta". Ambas coreografías son obra de Garrido.

De gira con la Ópera de París por el sur de Francia con la obra 'Raymonda', Manuel aspira el próximo mes de noviembre a convertirse en 'demi solista' del Ballet. "Mi objetivo es llegar a ser bailarín solista y mi sueño es llegar a ser bailarín estrella un día, imagino que como todos los bailarines. Pero mi objetivo ahora mismo es ser solista. Me veo, veo mis capacidades y quiero bailar solo. No me gustaría quedarme en el cuerpo de baile toda mi carrera", confiesa Manuel, que después de su carrera como bailarín en la Opéra de Paris, "desearía ser coreógrafo". Y en febrero se marcharán a Tokio con 'El Lago de los Cisnes' y 'Manon'. Hay que recordar que el nuevo director de la compañía de la Ópera de Paris es el español José Carlos Martinez, ex bailarín estrella de la Ópera de Paris y ex director de la Compañía Nacional de Danza de Madrid.

El elenco del espectáculo del Villamarta lo completan el intérprete italiano Luca Romanelli -premiado en el Concurso Internacional de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero y el cuarteto de cuerda de la Orquesta Álvarez Beigbeder (con sede en Jerez) compuesto por los siguientes músicos: Collette Babiaud (Violín I), Salvador Molina (Violín II), Gloria Ruiz (Viola) y Cristóbal González (Chelo).

Sobre Ángel G. Piñero

Amante incondicional de Cádiz y de España, Ángel G. Piñero desarrolló recursos técnicos y expresivos únicos en la utilización del instrumento al que dedicó su vida, convirtiéndose en uno de los mejores embajadores de la guitarra clásica española. En los últimos años estuvo inmerso en su faceta de compositor. Su objetivo era crear repertorio para los jóvenes artistas y enriquecer el patrimonio de la guitarra clásica. Compuso seis obras para guitarra y orquesta, ocho para guitarra y cuarteto de cuerdas, 22 para guitarra sola y tres para guitarra y canto. El gran concierto celebrado en el Teatro Real el 24 de marzo de 2022, con motivo del que habría sido el 90 cumpleaños de Ángel, supuso un punto de inflexión en la difusión de su obra. Desde entonces, se han realizado decenas de conciertos por distintas ciudades de España, Francia, Italia y Latinoamérica y otros muchos están ya programados en los próximos años, gracias al impulso de Catherine Lacoste, su esposa y presidenta de la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero.