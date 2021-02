Este martes se abre el plazo para poder participar en las oposiciones a 10 plazas de funcionario interino que ofrece el Ayuntamiento de Jerez. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo sábado día 27.

Las plazas ofertadas son una plaza de administrativo, otra de arquitecto superior, una de arquitecto técnico, una de educador social y seis de técnicos superiores de derecho. Las pruebas se realizarán en una fecha aún por determinar en el Campus Universitario de La Asunción.

Las bases ya pueden consultarse en la web municipal. Las solicitudes se podrán presentar a partir de este martes a través del Registro Municipal, la sede electrónica del Consistorio, en el registro de cualquier administración pública y por correo ordenario. Los aspirantes tienen cinco días para inscribirse.

Estos puestos de funcionarios se ocuparán de manera interina mientras el Ayuntamiento no tramite los correspondientes procesos de selección para ocupar estas plazas de manera definitiva (las estimaciones municipales apuntan que esto no ocurrirá hasta, al menos, finales de 2022). De hecho, estos puestos forman parte de la oferta pública de empleo aprobada por el ejecutivo en 2019 y 2020; sin embargo, aún no se ha iniciado el procedimiento para su cobertura, de ahí que se haya optado por esta posibilidad que contempla la normativa para cubrir estas plazas de manera interina.

No obstante, no es la primera vez que el ejecutivo recurre a esta vía para dotar de personal a determinados puestos. Para la oferta pública de empleo de 2017, se sacó a oposición una plaza de técnico de la administración general. Mientras, en 2020 se cubrió mediante este sistema un puesto de médico del trabajo.

También, el pasado año iba a celebrarse otro procedimiento de selección de funcionarios interinos para cuatro plazas de trabajadores sociales. Sin embargo, los procesos de selección se aplazaron en noviembre debido al incremento de la incidencia del coronavirus. Por el momento, no se ha establecido una nueva fecha para el examen.

El Ayuntamiento tiene que recurrir a estos procedimientos de selección de funcionarios interinos ya que aún no ha realizado las convocatorias de empleo público de los años anteriores (las de 2018, 2019 y 2020 que contempla hasta 34 nuevas plazas de funcionarios). Según lo apuntado por la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, se prevé que a mediados de marzo se puedan aprobar las bases de esta oferta para que pueda publicarse en los correspondientes boletines oficiales.

La tramitación de este tipo de procedimientos selectivos hace estimar que las pruebas para estas oposiciones no puedan realizarse hasta el primer trimestre del año próximo y que los elegidos tomarían posesión a final de 2022, de ahí que se haya optado por realizar en paralelo la convocatoria para funcionarios interinos para cubrir parte de estos puestos mientras se tramita la selección definitiva.

El Consistorio tiene una nómina de 1.616 personas. De ellos, 279 son funcionarios (a los que hay que sumar cinco interinos) y 250 funcionarios de policía local. El grueso, en cambio, es personal laboral indefinido (unos 903).