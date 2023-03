Ortuno cierra la Semana de la Pobreza de Cáritas: "La Iglesia samaritana crea fraternidad, compromiso, misericordia"

Este miércoles ha llegado a su fin la XIV Semana de la Pobreza y Exclusión. Manuel Pareja, secretario general de Cáritas Diocesana, ha presentado a Fray Felipe Ortuno, comendador de los Mercedarios en Jerez.

Ha centrado su intervención en el Evangelio y en la parábola del buen Samaritano con una reflexión sobre el prójimo desde el punto de vista cristiano. Ha explicado que “el prójimo no es objeto de discusión, ya que no nos estamos enfrentando con objetos de análisis, es sujeto de amor”, ya que “el problema cristiano no es el de saber quién es tu prójimo, sino hacerse prójimo, ya que todos tienen derecho a mi amor y es ahí donde tenemos que anular las distancias”.

A continuación, Ortuno ha hecho hincapié en que “la Iglesia samaritana es la que va transformando a su alrededor, la que crea fraternidad, compromiso, misericordia, espíritu y carne… es pensar, orar y hacer” y ha añadido que “tiene que sentir lástima, tener corazón, misericordia, se tiene que estremecer, ser entrañable y sentir como una madre”.

También ha insistido en la importancia de “una Iglesia con sensibilidad, que no se contenta con ver simplemente, sino que es capaz de pararse e involucrarse con pasión y con misericordia, con calidad de amor, en las realidades que nos acontecen, ya que no basta con que seamos gente que se tranquiliza con no hacer mal a nadie, ni se puede justificar la indiferencia”.

A continuación, ha reflexionado sobre el reto que tiene la Iglesia de “improvisar cada día, salir de lo rutinario, de lo rígido, de lo programado y eso es darle cauce al espíritu Santo… para estar preparados en espíritu para lo imprevisto, para lo inesperado, para la sorpresa”.