Vicente Martín da claves sobre el papel de Cáritas como "motor de la caridad"

Este lunes ha arrancado el ciclo de conferencias de la Semana de la Pobreza y Exclusión organizada por Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez. Este año se enmarca con el lema 'recibir-acompañar-integrar' y se centra en reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta Cáritas para seguir siendo un espacio de esperanza y oportunidad para muchas personas.

María Dolores Martínez, directora del Departamento para el Servicio de Caridad de la Diócesis y Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, han presentado a Vicente Martín, delegado episcopal de Cáritas Española, que ha sido el responsable de abrir esta décimo cuarta edición.

Ha comenzado su intervención haciendo referencia a la reciente celebración del 75 aniversario de Cáritas y al encuentro con el Papa Francisco en el que les animó a que la entidad sea “motor de la caridad de la comunidad cristiana”. Ante ello, Martín ha añadido que “partiendo de la situación actual, una situación de crisis prolongada, que va dejando a muchas familias y a muchas personas en la cuneta, el Papa nos pidió que no seamos meros espectadores, sino parte activa en la rehabilitación de una sociedad herida como la nuestra”, ha declarado.

A continuación, ha explicado que Cáritas debe ser “el motor de la acción de toda la comunidad, pero que sea precisamente la comunidad cristiana la que esté atenta, apoyando y acompañando a las familias y a las personas más vulnerables”. Asimismo, ha añadido que “una ayuda y un apoyo que no se reduce solo a cubrir necesidades básicas, sino también a buscar alternativas laborales e incluso contribuir a una sociedad más justa”.

Finalmente, ha dado claves sobre la labor de la entidad poniendo el foco en que “Cáritas es la Iglesia y no hay Iglesia auténticamente cristiana si no vive la caridad” y ha añadido que “los agentes de Caritas somos motores de la acción de la comunidad cristiana y actuamos, no en nombre propio sino de la comunidad, y eso nos lleva a salir al encuentro de las personas, a transitar caminos de justicia, a promover una sociedad de los cuidados, a constituir una cultura del encuentro en medio de tantas polarizaciones y tensiones”.

Este martes, 21 de marzo, será Francisco Lorenzo, director de Acción Social de Cáritas Española, el protagonista de este ciclo con su intervención sobre 'Trabajar desde las capacidades y potencialidades acompañando procesos'.