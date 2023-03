El PP subraya que "el Gobierno reconoce ahora que en Jerez hay casi 4.000 parados más que los que dice Mamen Sánchez"

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha terminado reconociendo la evidencia: los parados son muchos más de los que dice el Gobierno", subraya el Partido Popular de Jerez, que añade que "los datos que mes a mes saca el Ministerio de Trabajo son una trampa que maquillan la realidad porque no cuentan los fijos discontinuos que, en realidad, están cobrando una prestación como desempleados que son pero que, el Gobierno, ha sacado de las listas del paro aunque lo estén".

Tras "muchas advertencias" del PP, el Ministerio de Trabajo "admite que oculta un 15,6% de los parados reales. Es decir, en el caso de Jerez, el Gobierno de Sánchez está ocultando 3.949 parados. Casi 4.000 desempleados más de los que proclama y vende Mamen Sánchez. El Ministerio de Empleo, que dirige Yolanda Díaz, eleva a más de 30.200 la cifra real de parados en Jerez".

Una "cifra real" que la presidenta local del PP, María José García-Pelayo, ha preguntado en el Senado "para que el Gobierno diga la verdad. Una verdad que dista mucho de las cifras que tanto está vendiendo Mamen Sánchez y que, una vez más, se confirma que son mentira, como tantas otras cosas".

"Con más de 30.200 parados, es obvio que Jerez no funciona y que la campaña publicitaria de Mamen Sánchez es una nueva mentira: Jerez no ha creado 10.000 empleos. Y no lo dice el PP sino el propio Gobierno de Pedro Sánchez", afirman los populares.

Los populares temen que, "siendo el sector servicios el que más tira del empleo y en el que mayor número de desempleados tiene, la realidad de los fijos discontinuos sea mucho mayor que la media de España y sean muchos más los parados reales que los que ahora reconoce el Gobierno".

El Partido Popular exige "a Mamen Sánchez que rectifique y retire su falsa campaña publicitaria tras desmontar el Gobierno de su amigo Pedro Sánchez los datos de empleo de los que presume y desenmascarar una nueva mentira: Jerez no funciona".