El PP de Jerez pide a Mamen Sánchez "que termine con su desprecio a la Banda Municipal de Música"

El PP de Jerez asegura que "el gobierno socialista de Mamen Sánchez está dejando morir, poco a poco, la Banda Municipal de Música. Por inanición y por aburrimiento, pero es evidente que para el PSOE de Mamen Sánchez, la Banda Municipal de Música es un estorbo", añadiendo que es "una situación que viene arrastrándose en estos ocho años de gobierno de Mamen Sánchez que presume de candidatura a capital cultural europea mientras deja morir la casi centenaria banda de música municipal".

"El último desplante ha sido el de este domingo, cuando en lugar de en la Alameda del Banco, el Ayuntamiento ha trasladado el habitual concierto de los domingos a los Claustros de Santo Domingo", explican los populares. "La programación de otra actividad de otra área municipal ha vuelto a relegar a la programación cultural en una clara descoordinación del Gobierno municipal y en una clara evidencia de que la cultura, para el PSOE de Mamen Sánchez, no tiene ni importancia ni prioridad. “Y luego quiere hacernos ver que quieren que Jerez sea capital cultural europea”, señala el concejal del PP, Jaime Espinar.

"No sólo esconde y no publicita las actuaciones de la Banda Municipal de Música, sino que", como afirma Espinar, "el PSOE de Mamen Sánchez no cumple con lo establecido en los contratos de los músicos de la Banda y no se abonan las facturas de los arreglos de los instrumentos".

Desde el PP han trasladado, una vez más, su "apoyo a la Banda Municipal de Música que el pasado 9 de octubre cumplía 92 años" y han destacado que "una ciudad como Jerez, que además se supone que lucha para ser capital cultural europea, tiene que tener una Banda Municipal de gran altura".