El PP ha recuperado este domingo 6.452 votos con respecto a las recientes elecciones generales, pero los 24.614 obtenidos (el 28,09%) no han sido suficientes para mantener los 11 concejales que logró en las elecciones municipales de 2015, cuando obtuvo 30.761 votos.

La derrota fue aún más amarga porque hasta el último momento los militantes no perdieron la esperanza de que el trasvase de un concejal bien al PP o a los partidos con los que podría llegar a acuerdos, caso de Ciudadanos o Vox, diese a los populares la Alcaldía de Jerez. Pasadas las 12 de la noche, con el escrutinio casi finalizado y sin que variasen los resultados -el PP seguía con nueve concejales y el PSOE con 10- el candidato popular a la Alcaldía, Antonio Saldaña, comparecía con el apoyo de los suyos, asumida ya la derrota.

Y es que en el hotel Los Jándalos, cuartel de campaña del PP, se había mantenido durante toda la tarde la confianza en mejorar los ajustados resultados, tras la sorpresa inicial de verse superados por el PSOE, cuando el escrutinio estaba aún en el 25%.

A su llegada al salón donde esperaban militantes y simpatizantes, acompañado, entre otros, de la diputada y ex alcaldesa María José García-Pelayo, Saldaña felicitó al PSOE como partido ganador y dio las gracias al pueblo de Jerez por los resultados obtenidos. Enfatizó que "hemos hecho un buen trabajo. Nos hemos quedado a muy poco de poder desarrollar ese proyecto de ilusión y de futuro que teníamos para Jerez. Esto no termina aquí evidentemente pero tenemos que reconocer que nos hemos quedado a puertas de poder liderar ese proyecto".

El candidato del PP argumentó que se partía de una situación complicada y "podéis estar orgullosos porque los resultados que habíamos obtenido con toda la situación nacional eran complicados. Gracias a vosotros hemos levantado esos resultados y hemos estado a punto de poder ofrecer a Jerez un proyecto de futuro”.

Insistió en que el PP se ha quedado a muy poco de la Alcaldía y aseguró que "vamos a seguir trabajando y podemos estar satisfechos del trabajo hecho. Hemos demostrado que el PP es un partido muy fuerte y está muy vivo. Hemos estado defendiendo los principios, los valores, la verdad frente al engaño, el trabajo frente a la pereza y defendiendo unos valores y una política por vocación".

Ante un numeroso grupo de simpatizantes y afilados, que se resistían a dar por perdida la batalla aún cuando las opciones eran mínimas, Saldaña tuvo palabras de felicitación para los dos alcaldes pedáneos del PP, Alejandro López y Ricardo Sánchez, que seguirán estando al frente de La Barca y Estella, respectivamente. "Agradecerles que además de revalidar su victoria como alcaldes hayan conseguido incrementar de manera importante el número de votos", destacó.

Con gesto apesadumbrado, Saldaña se refirió a las encuestas de las que dijo que "ya no se sabe muy bien si funcionan o no funcionan. Es verdad que hemos remontado muchas opiniones. Hemos visto durante mucho tiempo que atendiendo a los resultados de otras elecciones se iba a ir al resultado peor. Ha ido bien pero no lo suficiente".

No obstante, Saldaña encumbró al PP y manifestó que "es una roca. Ni en los peores momentos desfallece. Había partidos que pensaban que con una marca nacional al final podían ganarnos en Jerez y hemos demostrado que las elecciones en Jerez no las gana nadie más que los hombres y mujeres que estamos a pie de calle".

Interrumpido por constantes aplausos, el popular dio las gracias a "nuestro comando de la zona Sur que se ha dedicado a mantener la cartelería puesta durante toda la campaña a pesar de que por primera vez en la historia nos habían retirado los carteles la jornada de reflexión". Con continuos guiños a los militantes, Saldaña dijo que "sólo espero que vosotros estéis tan orgullosos de mi, al menos un 50% de lo que yo lo estoy de vosotros", lo que le valió más aplausos y gritos de respaldo.

Finalizó diciendo que "hemos hecho una faena de verdad, sin engañar al público y dándolo todo. Jerez es y seguirá siendo la gran ciudad que es, la quinta de Andalucía y yo no me resignó a convertir a Jerez en esa capital que se merece".