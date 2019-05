“Si no hay un apoyo fuerte al PP, tendremos más inacción del PSOE”

—Son sus terceras elecciones pero las primeras como candidato. ¿Las está viviendo de una forma muy diferente?

—Yo intensamente viví las primeras, las de 2011 porque era el jefe o coordinador de campaña, y éstas porque evidentemente soy un candidato. En las segundas estaba mi compañera Lidia Menacho y yo no estuve en el día a día de la campaña, lo que hacía era acompañar a María José como candidata. Lo que sí es verdad es que se nota un poco la responsabilidad. También es cierto que esta campaña se ha prolongado durante más de un año y ahora lo único que estamos es intensificando un poquito la actividad.

—¿Le siguen preguntando por María José García-Pelayo en los encuentros con colectivos?

—Sí, María José García-Pelayo es un gran referente en el PP de Jerez. Una persona que ha sido, a mi juicio, la mejor alcaldesa que ha tenido Jerez y hay, incluso, algunas personas que todavía hasta no saben que yo me presento y, fíjate, que tengo un alto grado de conocimiento. Pero yo siempre se lo digo a ella y a mis compañeros, lo importante es que confíen en el proyecto del PP y, por lo tanto, si hay personas que nos votan por el buen sabor de boca que ha dejado María José García-Pelayo, yo estoy encantado y orgullo de que así sea.

—De nuevo, la sombra del caso Gürtel persigue a García-Pelayo en plena campaña.

—Es curioso, cada cuatro años vuelve a ocurrir otra vez, qué casualidad. En cuatro años no ha pasado nada y ahora vuelve otra vez a aparecer. Curiosamente son declaraciones de una señora que lo que quiere es rebajar su condena, que se inventa una serie de argumentos no contrastados y que, en un momento determinado, un fiscal sin ningún tipo de investigación ni nada, solicita en plena campaña de las nacionales que se reabra un tema que, además, el Tribunal Superior dice que no. Y encima sale una información filtrada a una agencia curiosamente en la última semana de la campaña electoral. Lo que Jerez necesita es que se limpien las calles y eso es lo que le importa a la gente. A la gente le importa el empleo, la limpieza de las calles, la mejora de las calles y la seguridad, esos son los cuatro problemas fundamentales. Todo lo demás se dan cuenta de que son estrategias políticas de perdedores.

"Algunas personas todavía no saben que me presento pero lo importante es que confíen en el PP”

—Habla de problemas que se arrastran desde hace muchos años y que siguen sin solucionarse, a juzgar por las quejas de los jerezanos...

—Después de haberse terminado el convenio que reajustaba los costes del Ayuntamiento de Jerez, teniendo en cuenta que la situación era caótica en el año 2011, resulta que el actual gobierno lo que ha hecho es permitir que durante estos cuatro años se pierdan más de 40 empleos en el servicio de limpieza. Además, en el último momento saca una licitación que tiene muchos problemas y que lo que plantea es incorporar unas personas, todas de ellas con capacidad, con un convenio distinto. Está claro, que esto no se soluciona de un día para otro, pero que la planificación no es correcta. En nuestro programa electoral llevamos una planificación y entendemos que hay que aumentar los recursos económicos y materiales del servicio de limpieza, aunque haya que reajustarlo de otro sitio, pero es lo que realmente la gente está pidiendo.

—Las asociaciones vecinales critican habitualmente que dependiendo de qué partido gobierne se atiende a unas barriadas u otras. Es lo que denuncian, por ejemplo, desde Las Flores donde llevan años esperando la finalización de su urbanización.

—Yo creo que cuando gobierna la izquierda suelen ser muy sectarios y toman sus decisiones dependiendo de si les votan o no le votan o si les tratan o no le tratan bien. Sinceramente nuestros criterios deben ser unos criterios de ciudadanos. Las Flores es una barriada con la que tenemos muy buena relación pero pongo otro ejemplo que es la plaza Venus de San Ginés, que tenemos no tanta relación, pero es una de las actuaciones que tenemos que realizar rápidamente. O actuaciones en la zona de La Canaleja, la Laguna de Torrox... los problemas no deben estar asociados al color político del barrio, creo que los problemas deben estar en una lista de prioridades atendiendo a las necesidades de Jerez y evidentemente lo de Las Flores es una tema ya por humanidad, lleva tantos años ahí enquistado... Yo cuando estuve ahí al frente de Urbanismo, y después con María José, nos empeñamos en sacarlo. De hecho, si no se llegó a urbanizar la primera parte fue porque nos llegó un embargo de 5 millones de Emusujesa por una subvención que había pedido Pilar Sánchez.

—¿Solucionará entonces el PP el problema de Las Flores?

—Es un compromiso que vamos a llevar a rajatabla. El tema de Las Flores y de la plaza Venus ya lo dejamos enjaretado, planteado, y hay que volver a hacerlo. Creo que hay que aclarar exactamente la cuenta final y lo que sí tengo claro es que los vecinos no tienen la culpa de veinte años de retraso y, de alguna manera, el Ayuntamiento de Jerez tendrá que asumir todos los inconvenientes que hemos ocasionado a esta barriada.

—Al margen de las medidas sobre limpieza, calles y seguridad, ¿qué más prioridades contempla el PP en su programa?

—La principal prioridad es el empleo. Lo que hemos planteado es, por un lado, la revisión del PGOU. Creemos que es importante un PGOU que esté acorde con los tiempos y que nos permita flexibilizar las licencias. Después evidentemente vamos a apostar por los sectores tradicional: el caballo, el flamenco, el motor y el vino. Hemos presentado proyectos de interés público y carácter internacional. Hay un cuarto punto que es darle importancia a los parques empresariales y otro importante que son las nuevas tecnologías. En el tema de la agroindustria tenemos que seguir apostando por la agricultura en Jerez y queremos también que Jerez sea un referente internacional de los eSport, deportes online.

—Para intentar poner en marcha todas estas medidas se ha rodeado de un equipo renovado, con muchos independientes y con mujeres en los primeros puestos. ¿Le gusta el riesgo?

—Esto no consiste en hacer una cuota, esto consiste en que seleccionemos a las mejores personas para los mejores puestos y darle responsabilidad a las personas que entendemos tienen más capacidad para hacerlo. ¿Por qué independientes? Queríamos hacer una candidatura que reflejara y que fuera la esencia de Jerez y que cualquier que lo vea reconozca a Jerez. Por eso hay hombres y mujeres, universitarios y no universitarios, los hay guapos y no tan guapos, payos y gitanos, de San Ginés, de Montealegre, del Parque Atlántico, de Las Flores... pero también de la avenida, del centro y de la zona rural. Además, es gente muy moderada, personas que incluso no se reflejan en todo con la ideología que se le atribuye normalmente al PP. Incluso hay personas que proceden de partidos o ideas de izquierdas. Tenemos un equipo que refleja todo Jerez. ¿Que si me gusta el riesgo? Yo creo que es un gran equipo que, con ilusión y trabajo por delante, va a funcionar como una máquina.

"Somos capaces de aglutinar un número importante de votos de centroderecha y de centroizquierda”

—¿Cómo se plantean las elecciones municipales después del desplome del PP en las generales?

—Creemos que somos capaces de aglutinar un número importante de votos en Jerez en torno a nuestra candidatura, ya no sólo de personas de centroderecha sino, incluso, de centroizquierda. Afortunadamente hoy en día cada vez se discriminan más los votos y las personas tienen más facilidad para poder optar por determinadas fuerzas políticas con independencia de que sean incluso hasta opuestas. Creo que esto es un escenario distinto con el que hay que saber enfrentarse y los datos históricos así lo avalan.

—Las mayorías parece que, de momento, han pasado a la historia y será necesario negociar. ¿No?

—Las negociaciones ya hoy en día son necesarias pero nosotros aspiramos a ser el partido más votado y, si lo somos, esperemos no tener problemas a la hora de tener que llegar a ningún tipo de acuerdo. Insisto acuerdo programático con cualquier fuerza política que quiera a Jerez y no tenga posiciones extremas, que sea una fuerza política moderada y que se planteen cosas razonables.

—¿Sigue queriendo el PP que gobierne la lista más votada?

—Siempre hemos defendido que gobierne la lista más votada. El problema es que el PSOE nunca lo ha aceptado. Entonces lo que no puede pretender es aplicárselo cuando a ellos le interese. Pero yo soy partidario de que gobierne la lista más votada y que tenga el mayor número de apoyo de los jerezanos. Hay circunstancias en las que la situación queda muy empatada y tampoco le podemos exigir a nadie que lo recoja estricto. Pero cuando en 2015 María José García-Pelayo sacó 11 concejales y el PSOE 7, con una diferencia de más de 10.000 votos, creo que lo razonable hubiera sido así.

—Adelante Jerez ya ha dejado claro que, si de ellos depende, la derecha no va a gobernar en Jerez.

—Los jerezanos lo que tienen que saber es que si no hay un apoyo fuerte a la candidatura del PP, lo que podemos tener son más años de inacción de Mamen Sánchez y del PSOE. Ganemos Jerez, Podemos e IU son responsables directos de la degradación que ha sufrido Jerez en estos cuatro años. Han sido los cómplices de Mamen Sánchez en la inacción y la degradación de Jerez en estos años. Lo que espero es que los ciudadanos tomen conciencia de que Jerez está en sus manos. Apelo a un voto unido, más que útil, un voto responsable con el futuro de Jerez.

—¿Y por qué votar al PP y no a otro de los partidos?

—Creo que el partido que más conoce ahora mismo los problemas de Jerez, que más está trabajando, más se está implicando y mejores soluciones propone es el PP. Por eso creemos que es el mejor partido para Jerez. A lo mejor en otra localidad o en otra circunstancia sería otro, pero aquí en Jerez si uno coge los datos objetivos de cómo hemos estado trabajando, realmente el mejor partido es el proyecto que lidera el PP.