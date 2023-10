El PP de Jerez se moviliza contra la amnistía de Pedro Sánchez

María José García-Pelayo, presidenta del Partido Popular de Jerez; Pedro Gallardo, diputado popular en el Congreso; y Jaime Espinar, portavoz del Grupo Municipal Popular, han mostrado su oposición frontal a las negociaciones que Pedro Sánchez desarrolla de cara a negociar su continuidad en el poder tras amnistiar a los políticos catalanes que atentaron contra la convivencia y la unidad nacional.

Pelayo mostró, en primer lugar, su repulsa a la postura mantenida en el último pleno municipal por el Grupo Socialista una vez que se abstuvieran de criticar “el alto precio que vamos a pagar todos los españoles para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en el sillón. Pedimos apoyo para que no se traicione a los españoles, a los jerezanos, pero se abstuvieron, se pusieron de canto, que es lo peor que puede hacer un político. Estamos para servir y para contar la verdad de lo que hacemos y pensamos. Ellos decidieron callarse, hacer mutis por el foro y hacerle la pelota a Sánchez antes que dar la mano a los jerezanos”.

La presidenta local del PP y senadora advierte del "precio que pagarán todos los españoles, excepto los catalanes, si los pactos llegan a puerto. En vez de solucionar problemas crearán más. Para todos los españoles la vida va a ser mucho más dura de lo que ya es, pero en cambio a los que se quieren ir de España la vida les va a ser más fácil. Nos subirán los impuestos, es indudable, y los catalanes con nuestro dinero tendrán más inversión, más empleo y nosotros menos que nunca”.

García-Pelayo recordó su condición de alcaldesa de Jerez para afirmar, con rotundidad, que “no voy a consentir que se trate de forma desigual a Jerez respecto a una ciudad cualquiera de Cataluña. Quiero que los jerezanos sepan que el Grupo Popular y yo como alcaldesa estaré al frente en cualquier movilización si el Partido Socialista decide vender Jerez para mantenerse cuatro años más en el poder. Mi deber es defender Jerez contra todo y contra todos. Para este grupo político Jerez es lo primero. No vamos a consentir bajo ningún concepto que se nos castigue para favorecer a Cataluña”.

Por su parte, el diputado nacional Pedro Gallardo recordó a continuación que “nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, fue el candidato más votado aunque Sánchez no quiera reconocer su derrota. Nuestro presidente habló en la investidura de la cesta de la compra, del alto precio de la energía, de los problemas de los españoles… Pero Sánchez ni quiso dar la cara. España no se puede romper ante las actitudes secesionistas de determinados partidos. Nosotros –en alusión al Partido Popular- entramos y salimos del Congreso de los Diputados con nuestros principios intactos. No como Pedro Sánchez, que no puede hacer ahora lo que no dijo en la campaña electoral y ni siquiera llevaba en el programa electoral”.

Gallardo alertó que "las negociaciones socialistas que pretenden mantener a Pedro Sánchez otros cuatro años como presidente del Gobierno supone llevarse a Cataluña recursos de jerezanos, gaditanos y andaluces”. Igualmente anunció que el Partido Popular no se va abstener y votará en contra “porque ni Pedro Sánchez fue capaz de hacerlo para consentir un pacto de Estado como se había hecho siempre”.

“Vamos a pelear para que esto no se produzca –añadió- pues al partido Socialista sólo le caben dos opciones: o engañar a los españoles o ir a elecciones. Me consta que a muchos electores socialistas no les gusta lo que está haciendo Sánchez: romper España creando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.