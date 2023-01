El PP de Jerez insiste en la necesidad de cambiar el PGOU para ordenar y controlar la masiva implantación de parques solares en la viña

"Cuando en 2019 el PSOE inició una política de abrazar cualquier inversión de renovables como tabla de salvación a la inexistente llegada de inversiones a Jerez", ya el PP advirtió que "Mamen Sánchez podía dejar a Jerez sin viña y sin el tradicional y característico paisaje del Marco de Jerez".

"Una proliferación que, sin duda alguna, lleva varios años promoviendo el gobierno de Mamen Sánchez, permitiendo el ataque, entre otros, al simbólico e importante pago de Macharnudo". Por eso, desde el PP, su presidenta María José García-Pelayo ha recordado su "compromiso para impulsar una modificación del Plan General que permita regular y ordenar la instalación en el Marco de Jerez de las energías renovables".

"Unas energías necesarias e indispensables pero que", como señalan desde el PP, "no pueden suponer borrar la viña ni el campo de Jerez como está ocurriendo ahora mismo". "Por eso", desde el PP insisten en "la necesidad de que, cuanto antes, el Ayuntamiento use sus herramientas urbanísticas para ordenar la implantación de estos parques eólicos y fotovoltaicos para que no se instalen donde quiera la empresa sino donde, entre todos, se contemple que sea factible".

"Por si no fuera poco el cambio de PGOU que en 2019 aprobó el PSOE, Mamen Sánchez afirmó en 2021 que 'la instalación de varias plantas fotovoltaicas no solo supone una mejora medioambiental sino que además genera un importante volumen de empleo”', para acto seguido agradecer Mamen Sánchez al Gobierno de Pedro Sánchez los cambios legislativos que han permitido la instalación de empresas de este sector en la ciudad", apuntan los populares.

Añade el PP que "desde el PSOE de Mamen Sánchez se ha llegado a afirmar que 'agradecemos a estas empresas su confianza en una ciudad que ha hecho una firme apuesta por impulsar acciones en la línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Hemos hecho una apuesta importante por facilitar la implantación de empresas del sector de las energías renovables', pidiéndole entonces a la Junta que 'verdaderamente apueste por la implantación de estas empresas que dan empleo y generan riqueza”.