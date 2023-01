El PP asegura que "Mamen Sánchez usa datos falsos del número de parados en Jerez, como Pedro Sánchez"

"Al igual que Pedro Sánchez, Mamen Sánchez engaña con las cifras de empleo en Jerez. Y es que", como ha señalado el portavoz popular, Jaime Espinar, "la política del PSOE en materia de empleo se resumen en engañar con las cifras, perder fondos para crear empleo, recortar presupuestos municipales y no ayudar a quienes crean empleo".

"Con un problema tan grave para los jerezanos como es el empleo, lo que no debe hacer un dirigente político es engañar. Y al igual que Pedro Sánchez, Mamen Sánchez está haciendo trampas con los datos del empleo al esconder que los fijos discontinuos no cuenten como parados los meses que no están trabajando y están cobrando la prestación", explican los populares.

El portavoz popular ha recordado que "los expertos llevan tiempo afirmando que con la reforma laboral de Pedro Sánchez hay más contratos fijos discontinuos, supuestos trabajadores que, en un alto índice, está sin trabajo ni sueldo y que, realmente, están parados".

"En Jerez, alrededor de 3.000 personas podrían estar en esta situación de, en realidad parados, pero que el PSOE cuenta como trabajadores y mantiene de alta en la Seguridad Social. El 'histórico' dato del que habla Mamen Sánchez no es más que un claro maquillaje de los datos tal y como afirman BBVA Research o la Fundación de Estudios de Economía Aplicada", aseguran desde el PP.

"Los jerezanos", añade Espinar, "ya estamos acostumbrados a las mentiras del PSOE en materia de empleo porque aún estamos esperando la fábrica de zapatos que prometió Mamen Sánchez. Engaños y pérdida de opciones. Como cuando perdió la inversión del centro logístico de Amazon o el centro de operaciones de Willis en el Aeropuerto. Pérdida de opciones y pérdida de fondos para crear empleo".

Espinar ha recordado "los 18 millones de euros que Mamen Sánchez ha rechazado de los 22 millones que ha dado el Gobierno de Juanma a Jerez para planes de empleo. Sobran excusas y falta gestión en una de las ciudades con más paro de España”.

"Estos datos demuestran que el empleo de los jerezanos no es una prioridad para Mamen Sánchez, que no está haciendo otra cosa que perder a la ciudad y a quienes más lo necesitan oportunidades de futuro y prosperidad", añadió Espinar.

"Y, por si fuera poco, el Gobierno de Mamen Sánchez lleva varios presupuestos consecutivos recortando la partida destinada a empleo. Sólo en 'Gestión de impulso económico', el PSOE recortó en el último Presupuesto 400.000 euros", apostilla el PP.