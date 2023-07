PP y NNGG recuerdan a Miguel Ángel Blanco: “Ni queremos ni podemos olvidar”

El Partido Popular de Jerez, junto a Nuevas Generaciones, celebró, un año más un acto de homenaje y recuerdo a Miguel Ángel Blanco en el 26 aniversario de su secuestro y posterior asesinato por la banda terrorista ETA.

El acto contó con la presencia de la presidenta local del PP, María José García-Pelayo, y muchos militantes y jerezanos. En el aniversario de este instante de la historia de España que marcó un antes y un después, los populares han defendido la necesidad de recordar la figura de Miguel Ángel Blanco y de honrar la memoria y dignidad de las víctimas.

Al igual que el lema de la Fundación Miguel Ángel Blanco para este 26 aniversario, los populares afirman que “ni queremos ni podemos olvidar”, subrayando la necesidad de que las generaciones de jóvenes conozcan qué significó Miguel Ángel Blanco.

“Tenemos que defender la dignidad de las víctimas y respetar su recuerdo. Y respetar el recuerdo de las víctimas de ETA no es pactar con los que justificaron y ampararon su muerte, no es pactar con quienes no han pedido perdón a sus familias”, afirmó García-Pelayo.

“Siempre hemos estado y no vamos a dejar de hacerlo”, añadió Pelayo, quien agradeció la presencia y apoyo de tantos jerezanos que, cada año, se acercan a tener este gesto de recuerdo del joven concejal de Ermua que ETA mató por ser un concejal del Partido Popular.

Tal y como señala el manifiesto elaborado por al Fundación Miguel Ángel Blanco y que han leído los populares en este acto, “es una anomalía democrática que partidos que legitiman a ETA en sus fines y medios, que no la condenan, que llevan terroristas con delitos de sangre en sus listas electorales, que no han realizado la más mínima autocrítica hayan sido decisivos en la gobernabilidad de España”.

Así, un año más, los populares de Jerez depositaron un ramo de flores en memoria de Miguel Ángel Blanco junto al monumento a las víctimas del terrorismo en la Plaza del Caballo.