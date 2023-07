Almudena Martínez (PP) ya es la nueva presidenta de la Diputación de Cádiz.

Sin ninguna sorpresa, con 16 votos a favor de los 31 diputados provinciales, Almudena Martínez ha sido elegida nueva presidenta de la Diputación de Cádiz. La dirigente popular se convierte en la segunda mujer presidenta de esta institución, la segunda también de su partido y la primera jerezana al frente.

Pocos se quisieron perder este pleno, sobre todo compañeros del Partido Popular, que no dudaron en inmortalizar el momento en uno de los patios haciéndose fotos con la nueva presidenta tras las imágenes oficiales de rigor. En un pleno que duró algo menos de dos horas, con un Salón Regio lleno de autoridades, alcaldes e invitados y con mucho calor; Martínez avanzó en su discurso final algunas de las líneas de su gobierno, que encabezará tras el pacto con la La Línea 100x100. Según apuntó, se aumentarán los planes de empleo que se ponen en marcha. "Las actuaciones que viene la Diputación no crean empleo pero tenemos el deber que quienes emplean, los empresarios, puedan hacerlo con facilidad y puedan invertir en nuestra provincia, poner las cosas fáciles", agregó.

Martínez enumeró por ejemplo su intención de reforzar las líneas de colaboración con los agentes sociales, mejorar la oferta formativa junto a la UCA, apoyará al mundo rural, ELAS, a los mayores, la cultura o medidas contra la sequía para los agricultores y ganaderos, mejoras infraestructuras, articular fondos europeos, economía azul y desarrollo sostenible, con "mirada larga para que las oportunidades no se escapen" y consciente de la importancia, dijo, de "la limpieza de una cuneta o un pequeño trozo de carretera, hacer deporte , un rato de cultura, o la reapertura de una residencia de mayores como en La Línea". "No tenemos otro objetivo que resolver los problemas de los gaditanos y no crearlos donde no los hay", apuntó. "Tenemos que hacer ver a los gaditanos que la Diputación es una institución útil", indicó.

La nueva presidenta, que anunció que el lunes dará a conocer el organigrama, insistió en que "trabajarán con todos los ayuntamientos", "con honestidad, cercanía y diálogo". Y que estará en la lucha contra la violencia de género y la igualdad, con todos los gaditanos "piensen lo que piensen, o recen lo que recen, si es que rezan, o amen quien amen".

Con variadas alusiones a la Junta - "que va estar más si cabe cercana a la provincia y con proyectos que los gaditanos estamos esperando"-, y en presencia del presidente Juanma Moreno, que acudió a ver como su partido volvía a comandar a esta institución; Martínez asumió el reto de "continuar transformando todos nuestros rincones". Aseguró que los conoce, que los ha recorrido, y "que conoce la realidad de un ayuntamiento por dentro, de las necesidades de los municipios grandes pero también de las entidades locales autónomas". "Vienen nuevos aires, como el levante que sopla en nuestros municipios, y el nuevo gobierno estará constantemente a vuestro lado con propuestas de solución a lo retos como provincia pero también a vuestros problemas y dificultades", añadió, "con el objetivo único de servir a los 45 municipios y Elas".

En declaraciones posteriores a los medios, Almudena Martínez concretó alguna medida que no había desgranado en sus palabras oficiales. Así adelantó que mantendrá el Consejo del Alcaldías que puso en marcha Irene García pero que añadirá una Oficina de atención a los alcaldes, para que el gobierno de la Diputación esté directamente en contacto con los alcaldes y donde le podrán llegar hacer todas sus inquietudes. "No le vamos a fallar. No solo a los 45 municipios y a las ELAS, sino a todo los gaditanos. Vamos a empezar a trabajar desde ya", insistió.

También dio a entender que mantendrá el compromiso con el proyecto de Valcárcel, "haremos todo lo que esté en nuestra mano por favorecer a Cádiz y a los municipios", y que seguirá en pie el Servicio de Memoria Democrática de la institución.

Valcárcel y memoria democrática

Respondía así a dos de las peticiones lanzadas por el anterior presidente, Juan Carlos Ruiz Boix, que será ahora portavoz del PSOE en el grupo provincial, en su intervención en el pleno, donde lanzó algunos dardos al PP y también a sus antiguos socios linenses.

El líder socialista, que defendió la gestión de los ocho años anteriores con Irene García y luego el mismo al frente, le pidió al nuevo gobierno que apuesten por Valcárcel -"ya no hay interferencias con las tres administraciones del PP, ayuntamiento, Junta y Diputación-; que se apoyen en el Consejo de Alcaldías "que cuenta con respaldo de alcaldes y alcaldesas del PP, y que mantengan el servicio de Memoria Democrática "ya que aquí no dependen de las exigencias de VOX".

Ruiz Boix fue además crítico con el acuerdo alcanzado con La Línea. "Vamos a estar vigilantes, en la labor que tenemos encomendada de control y fiscalización de este Gobierno, para que en esta nueva etapa no se produzcan agravios, desequilibrios territoriales o dejación de las competencias que son propias de esta Diputación, que son la atención a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Vigilaremos que no se detraigan fondos que le correspondan a estos municipios para poder dar cumplimiento a las inversiones contempladas en el acuerdo", señaló.

El portavoz del PP, Juancho Ortiz, agradeció ese pacto a sus socios, un pacto "de la misma forma que se hizo la legislatura pasada", venía a responder.

Antes, empezaba los turnos de palabras el otro grupo que estará en la oposición, Izquierda Unida, que tendrá un solo diputado, el alcalde de Trebujena, Ramón Galán. "Espero que todos los compromisos de hoy no caigan en saco roto y los recordemos siempre", decía, recordando el objetivo primordial de la Diputación: "trabajar por nuestra provincia por cada uno de los 45 municipios y especialmente los menos de 20.000 habitantes, razón de ser de esta diputación provincial". Galán recordó que los recursos con los que cuentan los ayuntamientos son limitados, por eso la institución "deber poner sobre la mesa recursos para solucionar problemas y necesidades de lo vecinos". "Espero que estos apoyos se den en unas condiciones de igualdad y de justicia, independientemente del color político, y se sigua manteniendo las buenas acciones de las últimas legislaturas, como los planes de empleo".

La Línea 100x100: "Es un buen acuerdo para nuestra ciudad y para nuestra provincia"

Pero las miradas del pleno también se fueron hacia La Línea 100x100, cuyo a apoyo al PP ha sido clave para lograr recuperar la Diputación. Su portavoz, Javier Vidal, dejó claro que el acuerdo alcanzado es un "buen acuerdo para nuestra ciudad", pero también "para nuestra provincia", añadió. "Trabajaremos para que toda nuestra provincia siga creciendo y abandone cada índice negativo no sólo en las zonas que se han visto más favorecidas, sino que sean trasladaos da todos los municipios", dijo, ofreciéndose "a todos los alcaldes colaborador activo para todas sus demandas y aspiraciones".

Vidal manifestó que empiezan esta nueva etapa con ilusión y ánimos de aportar tras el apoyo masivo de sus vecinos, y que dotarán de estabilidad al gobierno provincial. "Somos un socio fiable y estable y aportamos experiencia a este gobierno", defendió, no sin antes invitar al presidente Juanma Moreno a visitar La Línea a conocer su situación. "Es de vital importancia para nosotros mejorar los accesos por carreteras, la falta de suelo industrial, el desempleo y sobre todo la dependencia de Gibraltar. para muchos de sus vecinos, que tienen que salir de su país para trabajar, con la incertidumbre generada por el brexit, y no se vislumbra una situación positiva".