El PP denuncia que "el PSOE de Mamen Sánchez abandona una finca municipal en plena calle Ancha"

El PP de Jerez denuncia que "en el más absoluto abandono y medio en ruinas tiene el PSOE de Mamen Sánchez la finca municipal ubicada en el número 7 de la calle Ancha. Y es que mientras Mamen Sánchez va amenazando a propietarios privados, va expropiando viviendas y fincas en el casco histórico sacando pecho, tiene completamente abandonado el patrimonio de todos los jerezanos en pleno casco histórico, a las puertas del barrio de Santiago".

Desde el Partido Popular, su concejal Almudena Martínez lamenta "que esta finca municipal lleve años cerrada a cal y canto y visiblemente abandonada produciendo un gran deterioro a esta céntrica calle".

Los populares se preguntan "si Mamen Sánchez se va a expropiar a sí misma, si Mamen Sánchez va a incluirse a ella misma en el registro de solares por su evidente incumplimiento del deber de conservación de esta finca municipal. ¿O quizás el PSOE de Mamen Sánchez lo que está es intentando vender este patrimonio público como ha hecho con la Bodega La Chica recientemente? Como en tantos otros ámbitos, Mamen Sánchez presume de una gestión que, en la realidad, no existe, y en la rehabilitación y recuperación del casco histórico tenemos otro ejemplo. ¿Cómo puede exigirle el PSOE de Mamen Sánchez a ningún particular lo que ella no es capaz de hacer?"

"¿En todos estos años el PSOE de Mamen Sánchez no ha encontrado un solo proyecto que poder llevar a cabo en esta finca municipal ubicada en un lugar estratégico del casco histórico?", se preguntan los populares.