El PP tacha de "incapaz" al Ayuntamiento por no presentar propuesta de Zona de Gran Afluencia Turística

"Una vez más, el PSOE de Mamen Sánchez no ha hecho su trabajo y ahora pretende suplir su incompetencia con una confrontación política con la Junta. O lo que es peor, es posible que el PSOE de Mamen Sánchez haya dañado deliberadamente a los comercios de todo Jerez con tal de poder ahora abrir otra confrontación con el gobierno de Juanma Moreno".

Según el PP de Jerez, el comercio de todo Jerez ha podido verse muy perjudicado por la incapacidad del PSOE de presentar en tiempo una propuesta de zona de gran afluencia turística y "dejar que pasara el tiempo". Al no haber presentado ninguna propuesta -critica- el municipio entero hubiera tenido libertad comercial total durante todo el año, "lo que habría supuesto un grave perjuicio a los comerciantes de Jerez".

Los populares agradecen que la Junta haya actuado de oficio y acotando el decreto de zona de gran afluencia turística a los meses de mayor número de visitas y pernoctaciones en lugar del año entero, "protegiendo así a los comercios de Jerez de la traición del PSOE de Mamen Sánchez".

Desde el Partido Popular sostienen que Jerez no puede seguir "con un gobierno que no trabaja, que no presenta propuestas para defender a los comerciantes de Jerez; un gobierno capaz de poner en peligro decenas de pequeños comercios con tal de buscar una confrontación política con la Junta".

El PP de Jerez valora "la rápida" actuación de la Junta para que, en lugar de abrir el decreto de ZGAF a todo el año se haya acotado a los meses regulados por la normativa como de mayor afluencia turística.