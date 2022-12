El PP, sobre el Palacio Riquelme: "Mamen Sánchez está permitiendo el deterioro del centro histórico de Jerez"

El PP de Jerez recuerda que en "octubre de 2015, Mamen Sánchez presenta su Plan Director del Centro Histórico (el primero de todos los que ha presentado y no ejecutado) en el patio del Palacio Riquelme. Públicamente, Mamen Sánchez afirma 'hemos elegido este sitio para que contempléis estos muros y os sintáis partícipes del reto que todos tenemos por delante de transformar el centro histórico, creando, impulsando y favoreciendo las condiciones necesarias para convertirlo en motor económico de desarrollo de la ciudad. Nos hemos propuesto su recuperación y ya estamos trabajando en la idea de ubicar en él un importante centro de divulgación de las principales señas de identidad de la ciudad”.

"Promesas de Mamen Sánchez en un lugar que el anterior gobierno del PP había consolidado invirtiendo un millón de euros. Era octubre de 2015. Hoy esos muros se han caído y el Palacio Riquelme sigue totalmente abandonado", lamentan los populares.

Almudena Martínez, concejal del PP, señala que "eso sería suficiente para demostrar que Mamen Sánchez está destruyendo el centro histórico de Jerez, está haciendo a Jerez perder su rico valor patrimonial y la singularidad e importancia de su centro histórico por no hablar de su permanente incumplimiento de todas y cada una de sus promesas electorales, que como no cumple las va repitiendo cada dos o tres años haciendo como la que presenta cosas nuevas que no son sino sus propios incumplimientos".

"Pero por si no fuera poco, en diciembre de 2020, cinco años después y tras no haber hecho nada desde aquel mes de octubre de 2015, Mamen Sánchez anuncia que instalará en el Palacio Riquelme un centro de investigación de Asta Regia. Dos años después, Mamen Sánchez tiene el Palacio Riquelme abandonado y destruido", añaden desde el PP.

"Como tampoco fue esta vez, en diciembre de 2021, Mamen Sánchez anuncia la inversión de un millón de euros para restaurar el Palacio Riquelme con los fondos que la Junta de Andalucía ha concedido para el denominado 'Distrito Sherry'. Los fondos de la Junta llegaron, pero los hechos de Mamen Sánchez, no", apuntan los populares.

Desde el PP lamentan "que la política del PSOE para el centro histórico de Jerez sólo consista en expropiar fincas de propietarios privados para que el Ayuntamiento coja dinero al venderlas para apartamentos turísticos mientras abandona edificios públicos como el Palacio Riquelme u otras fincas denunciadas en anteriores ocasiones por el PP como en San Mateo o plena calle Ancha".

"Por no hablar", señala Martínez, "de las chapuzas que está haciendo el PSOE en el centro histórico de Jerez con obras como las de las calles Carpintería Baja o Juana de Dios Lacoste".

"¿Cómo pretende Mamen Sánchez que Jerez sea capital europea de la Cultura si se le están cayendo a trozos valiosos patrimonios culturales como el Palacio Riquelme?", preguntan desde el PP.