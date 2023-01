El PP acusa al PSOE de "buscar culpables" en su gestión entre los técnicos municipales

El Partido Popular considera que el cese de Francisco Ramírez como director gerente de la empresa municipal Comujesa es un “intento” de “echar las culpas a otro” por los problemas financieros que tiene la sociedad mercantil. Así, la formación señala a la alcaldesa, Mamen Sánchez, como ser depositaria en “exclusiva” de la “responsabilidad” de la gestión de la compañía.

En un comunicado, el portavoz del PP, Jaime Espinar, señaló que esta decisión, que se adoptará el lunes en un consejo de administración de la compañía, es un intento de la regidora de “quitarse de encima su responsabilidad en la pésima gestión de los servicios públicos”. "Tras ocho años presidiendo Comujesa, Mamen Sánchez no engaña a nadie, aunque intente librarse de su pésima gestión buscando culpables en técnicos”, afirmó el edil.

El próximo lunes está previsto adoptarse la decisión de cesar a Francisco Ramírez, que llevaba como director gerente de Comujesa desde 2016, por “motivos organizativos”. Su sustituto será José Carlos Asencio Corredera, hasta ahora director de operaciones de la compañía. Ahora bien, tras hacerse público el comunicado del PP, el gobierno local respondió afirmando que el cese se debe a que Ramírez pasará a ocupar el puesto de director del servicio económico-financiero del Ayuntamiento.

Para el PP, se está realizando una “pésima gestión del transporte público en autobús por parte de Mamen Sánchez”. Así, afirmó: “Es ella la que tiene la responsabilidad única de que haya una importante flota de autobuses que no funcionan, que se averían constantemente o que tienen incluso goteras”.

Acto seguido, el edil de la formación indicó: “A las puertas de las elecciones, por más que Mamen Sánchez quiera aparecer como la que se acaba de dar cuenta de que alguien lo estaba haciendo mal, los jerezanos ya saben que no puede eludir ocho años de una gestión tan desastrosa como inmerecida para una ciudad como Jerez”.

La formación popular centró sus críticas en la explotación del servicio de autobuses recordando que, cuando gobernó, este transporte llegó a contar con cinco millones de viajeros al año; en cambio, ahora apenas se superan los dos millones. "Autobuses que no funcionan, autobuses estropeados, líneas que el ciudadano nunca sabe si llegan o no, necesidad de préstamos para poder pagar las nóminas…. La gestión de Mamen Sánchez de los servicios públicos no se arregla echando al gerente de Comujesa. La única solución es que se vaya Mamen Sánchez, ha añadido Espinar”, agrega en un comunicado.