El PP constata el "abandono" que padece la barriada Eduardo Delage

El PP ha constatado la situación de abandono que padece la barriada jerezana Eduardo Delage durante una visita de los populares encabezados por la candidata a la alcaldía, María José García Pelayo.

Los populares, en una nota de prensa, explican que "la dejadez es la principal conclusión a la que cualquier persona llega si pasa por la barriada Eduardo Delage. No hay calle en la que las aceras no estén levantadas, acera por la que caminar no sea una verdadera carrera de obstáculos. No hay trozo de calle que no esté sucia ni árbol que esté podado".

"Y no será porque los vecinos no llevan años denunciando esta situación. Al contrario, los representantes de los vecinos no paran de alertar de esta situación y de pedir ayuda al Ayuntamiento, sin que hayan obtenido respuesta", denuncian en el comunicado.

En su lista de descuidos, el PP añade "la infrautilización del centro de barrio, la suciedad del entorno del Centro de Salud de La Serrana, las aceras con boquetes o completamente destrozadas por raíces de los árboles".

"Una situación que -como señala García Pelayo- no merecen seguir viviendo estos vecinos a los que no les valen anuncios de arreglos de un parque, sino que requieren de una actuación mucho más amplia que llegue a sus calles y aceras y, sobre todo, que necesitan de atención, de escucha, de respuesta por parte del Gobierno".