El PP tacha de "película de ficción" el plan de inversiones del gobierno local en la zona rural

El alcalde de Estella, Ricardo Sánchez, ha tachado de "película de ficción" el "histórico" plan de inversiones en la zona rural de Jerez. En una comparecencia junto a concejales del PP en el Ayuntamiento y representantes populares en ELA y barriadas rurales, Ricardo Sánchez se ha preguntado "dónde está lo 'histórico'".

"No hay nada que celebrar", ha dicho Sánchez, porque "el plan de inversiones anunciado por el gobierno socialista es una suma de un plan que Diputación lleva años dando a Jerez y del Profea. Todos los años se asfaltan algunas calles y se cambian algunas farolas de las barriadas rurales, no hay nada histórico”.

Los populares subrayan que "existen problemas históricos del Jerez rural a los que el PSOE de Mamen Sánchez sigue dando la espalda". Problemas como los caminos rurales, "que como el PSOE no los inventaría no se pueden pedir subvenciones para su arreglo. ¿Desde cuándo no construye la empresa municipal de vivienda ninguna en la zona rural de Jerez con Mamen Sánchez?".

"Históricos son los problemas que el PSOE de Mamen Sánchez no atiende en la zona rural, como la poca limpieza, los contenedores rotos, el descuido de parques periurbanos, la limpieza de arroyos, el desbroce de pastos y rastrojos, la vigilancia policial… Pero Mamen Sánchez da la espalda", denuncia Sánchez.

El popular remarca que "la nula inversión del PSOE en la zona rural no es algo de ahora, sino que es un problema histórico de los socialistas". Ha recordado cómo entre los años 2008 a 2010, "el PSOE de Pilar Sánchez renunció a aportar inversiones en los planes provinciales, dejándose de invertir en el Jerez rural 1,8 millones de euros. Y ahora, con el PSOE de Mamen Sánchez, entre 2016 y 2019, el Ayuntamiento renunció a su parte de los planes provinciales de Diputación, dejando de invertir en las ELA 135.000 euros".

"En cambio, la otra cara es el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, que en sólo 3 años y medio ha conseguido la ley de financiación incondicionada para las ELA. Eso sí que es histórico”, apunta el alcalde de Estella, quien ha informado que "gracias a este impulso del PP, las ELA de Jerez han recibido más de 800.000 euros. Pero además invierte en rehabilitación de vivienda, en mejora de los centros de salud, en un incremento del Profea del 15%".