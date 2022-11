El PP presenta propuestas para los Presupuestos del Gobierno en beneficio de Jerez por valor de 28,6 millones

“El Gobierno de Sánchez se ha acostumbrado a dar la espalda a Jerez, pero para eso está el PP, para liderar las necesidades que tiene Jerez y a las que el Gobierno siempre da la espalda”. Así ha defendido la presidenta local del PP y senadora María José García-Pelayo las propuestas que el PP ha presentado para corregir unos Presupuestos Generales del Estado que, según el PP, como de costumbre con Pedro Sánchez, pasan de largo de nuestra ciudad.

Unos Presupuestos de Pedro Sánchez que no solucionan ninguno de los problemas de Jerez. Por eso, desde el PP ofrecen una mano tendida al PSOE para que se sume y apoye las propuestas que, a modo de enmiendas, ha presentado el PP en el Congreso. Y es que, como afirma María José García-Pelayo, Jerez necesita una alcaldesa que lidere las reivindicaciones de la ciudad y no un Gobierno sumiso a Pedro Sánchez.

“Aquí tienen los jerezanos al PP para defenderles y a mí me tendrán como alcaldesa al frente de todas las reivindicaciones de la ciudad ahora ante Pedro Sánchez y luego ante el presidente Feijoo”, ha subrayado García-Pelayo.

Pelayo ha informado que el PP ha presentado enmiendas por valor de 28,6 millones de euros, propuestas muy centradas en mejorar la seguridad de los jerezanos, en corregir las deficiencias de infraestructuras pendientes de hace años y potenciar los recursos culturales:

Comisaría Distrito centro: 1.000.000 eurosEnlace AP-4 con Aeropuerto: 1.500.000 eurosApeaderos: 3.000.000 eurosDesdoble N-IV: 15.000.000 eurosAmpliación pista Aeropuerto: 6.000.000 eurosColaboración centenario nacimiento Lola Flores: 100.000 eurosRestauración Casa del Deán: 500.000 eurosYacimiento Asta Regia: 1.000.000 euros

María José García-Pelayo indica que “los jerezanos no podemos más, no podemos pagar más impuestos, más luz, más gasolina, más por la cesta de la compra, por todo y no recibir absolutamente nada del Gobierno”.

Por su parte, el diputado nacional Ignacio Romaní, ha afirmado que los Presupuestos están basados en el hachazo fiscal a la clase media, a subir impuestos y a mantener a Pedro Sánchez en Moncloa, quitando a Jerez los recursos que destina a otros territorios obligado por sus socios.

“Las propuestas del PP incorporan proyectos fundamentales que el Gobierno y Podemos ha paralizado por completo”, concluyó Romaní.