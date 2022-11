El PP atiende las quejas de los vecinos de Caulina

Los vecinos de Caulina trasladaron las principales quejas de los residentes de la zona al PP de Jerez durante una visita de los populares liderados por la presidenta local, María José García-Pelayo.

La comitiva popular recogió las principales preocupaciones de los vecinos, entre las que destacan, la falta de iluminación, de señalización, de servicios públicos como Correos, arquetas sin tapar y los peligros de la urbanización Mirabal sin terminar.

Los populares, en una nota, acusa al Ayuntamiento de Jerez, "de "darles la espalda; son vecinos que soportan, por un lado, vivir sin un solo servicio público y, de otro lado, vivir junto a una promoción de viviendas abandonada junto a La Marquesa que supone un foco de inseguridad tremendo".

"Estos vecinos de Caulina no tienen una sola farola que les alumbre, no cuentan con una sola señalización de entrada al carril, cuentan tan solo con un contenedor en el inicio del carril junto a la carretera, tienen arquetas del suministro del agua que sobresalen o sin tapar o con una calle sin nombre a la que, por tanto, no llega el servicio de Correos…", añaden en el comunicado.

"Y por si fuera poco, al otro extremo, conviven con una extensa superficie con calles a medio hacer, arquetas completamente abiertas, escombros, cristales… que por las noches se convierte en una zona absolutamente insegura y peligrosa. Esta zona, junto a la promoción Mirabal que quedó paralizada, es también una de las reivindicaciones constantes de los vecinos de La Marquesa, a quienes tampoco el PSOE de Mamen Sánchez cumple ni responde", señalan los populares.

Ante esta situación, García-Pelayo ha mostrado a los vecinos el apoyo a sus reivindicaciones y "la necesidad de garantizar, en primer lugar, la seguridad de estos jerezanos".