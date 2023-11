El PSOE asegura que el Gobierno de Sánchez financia más del 50 por ciento del presupuesto de la Junta en Jerez

El parlamentario andaluz Rafael Márquez ha valorado este lunes los presupuestos de la Junta de Andalucía en Jerez, que "tienden a la contención al crecer menos que la inflación poniendo en riesgo los servicios públicos, que ya de por sí están bastante deteriorados por la falta de compromiso de la Junta de Andalucía".

Márquez entiende que por tanto, "la sanidad, la dependencia y la educación van a estar peor financiados por la Junta de Andalucía. Así, en materia sanitaria, tenemos el triste récord de ser la CCAA que menos invierte por habitante y eso lo estamos notando en el conjunto de Andalucía, pero especialmente en la ciudad de Jerez y en el área sanitaria de Jerez”. “Vamos viendo cómo en el área sanitaria de Jerez se suspenden pruebas de mamografías, o se abren quirófanos los fines de semana, las listas de espera están disparadas mientras que se incrementan las contrataciones de empresas privadas, lo cual nos parece inaceptable”, ha dicho para recordar que hay “una falta de compromiso con la provincia de Cádiz ya que tiene 158 millones de euros menos”.

Con respecto a la ITI, Márquez pregunta al consejero Antonio Sanz “qué va a pasar con los proyectos que estaban en marcha con la ITI, y si se va a tener que devolver dinero de los proyectos que han fracasado como consecuencia de la desastrosa gestión de Moreno Bonilla”.

“En los presupuestos de Moreno Bonilla en Jerez no tenemos el centro de salud de la zona norte, no contamos con la ampliación del hospital de Jerez, no tenemos la ronda sur, no tenemos la Ciudad de la Justicia, no tenemos el yacimiento de Asta Regia, no tenemos el acceso a Jerez desde la Cartuja, en definitiva, son unos presupuestos decepcionantes para Jerez”, asegura, precisando que “bajan en inversión en un contexto en el que el Gobierno de España destina a Andalucía más fondos que nunca”.

En este sentido, ha explicado que “el Gobierno de España invierte 536 millones de euros más que en el año 2023, mientras que el Gobierno de la Junta de Andalucía invierte menos que nunca, solo el 28 por ciento está financiado con presupuestos propios de la Junta de Andalucía, el resto es financiado por el Gobierno de España o por fondos europeos”.

Y ha puesto un ejemplo "que así lo demuestra. En el año 2018, último presupuesto del gobierno socialista en la Junta de Andalucía, el 45 por ciento era inversión con fondos propios, mientras que el gobierno de Rajoy en Madrid sólo invertía un 7 por ciento”.

“En el año 2023, la Junta de Andalucía gobernada por el PP invierte menos que nunca, sólo el 28 por ciento”, indica al tiempo que recalca que “la confrontación que fomenta el PP es sólo para tapar la falta de compromiso y de gestión de Moreno Bonilla en Andalucía y en la ciudad de Jerez. Porque una cosa es el presupuesto y otra la ejecución. A 30 de septiembre sólo se había ejecutado el 26 por ciento de las inversiones del presupuesto de 2022, en la provincia de Cádiz no llega al 22 por ciento”, ha incidido.

El parlamentario andaluz se ha referido a "fracasos en la gestión de Moreno Bonilla como el bono de alquiler joven, del que en la provincia sólo se ha beneficiado un 7 por ciento de los solicitantes”.

“En estos momentos, Andalucía, la provincia de Cádiz y Jerez, lejos de cerrar esa brecha diferencial en cuanto a inversiones y crecimiento económico respecto al crecimiento general de España, estamos en un crecimiento de PIB del 2 por ciento, mientras que España está en un 2,8 por ciento. Se está ampliando la brecha histórica entre las economías de España y Andalucía. Somos los últimos en renta por habitantes, los últimos en tasa de paro, los últimos en desempleo de jóvenes y mujeres y los primeros en pérdida de empresas desde 2018, casi 19.000 empresas, mientras que en España se crean empresas”, ha pormenorizado.

Con todo, Márquez cree que “la euforia demostrada por la señora Pelayo y por el señor Sanz no tiene justificación porque no se refleja ninguna mejoría en los presupuestos de la Junta de Andalucía presentados por Moreno Bonilla”.

Por su parte, Mamen Sánchez ha compartido la decepción por las cuentas andaluzas ya que pensaba “que cuando se le quita a un jerezano o jerezana la posibilidad de tener el Premio Ciudad de Jerez para dárselo a Moreno Bonilla eso por lo menos se iba a ver reflejado en los presupuestos, pero nada más lejos de la realidad”.

“Cuando desaparece la ITI no saben qué ofrecer, y menos mal que está el Gobierno de España para reforzar los presupuestos de la Junta de Andalucía”, abunda para reafirmarse en que “los proyectos que aparecen en el presupuesto de la Junta de Andalucía están financiados en más de un 50 por ciento por el Gobierno de España”. Y ha enumerado algunos como, por ejemplo 9,2 millones para la rehabilitación de barriadas como Santo Tomás de Aquino e Icovesa; la rehabilitación de la Constancia II en la que la Junta de Andalucía sólo financia el 25 por ciento, el 40 por ciento lo financia el Gobierno de España y el 35 por ciento lo financia el ayuntamiento, una medida que pusimos desde mi gobierno; o el carril bici de Jerez a La Barca que viene en los presupuestos del Ministerio de Fomento con transferencia directa a la Junta de Andalucía o las viviendas de alquiler social y el plan de empleo joven, las ayudas a los agricultores, así como el bono de alquiler joven, todas ellas medidas financiadas en más de un 50 por ciento por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Sostiene Sánchez que “faltan inversiones para Jerez, casualmente faltan las inversiones que tienen que ser financiadas íntegramente por la Junta de Andalucía, las que son verdaderamente competencia de la Junta de Andalucía”.

“Y hay algo que nos preocupa, la ITI, como dijo el señor Sanz termina el 31 de diciembre, qué va a pasar con el Museo del Flamenco, qué va a pasar con la rehabilitación de la Asunción, qué va a pasar con la Ronda Sur”, se pregunta.

“Pelayo y Moreno Bonilla tienen que estar muy agradecidos a Pedro Sánchez porque les está financiando más del 50 por ciento de las inversiones de la Junta de Andalucía en Jerez”, subraya de ahí "que no entienda que el PP esté permanentemente enfrascado en la descalificación y el insulto contra el Gobierno de España”.