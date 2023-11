"Estamos en el momento del despegue definitivo de Jerez"

Antonio Sanz Cabello (Jerez, 1968) es consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. El político jerezano es una de las piezas claves del actual ejecutivo de Juanma Moreno. Como número dos es el encargado, entre otras competencias, de la coordinación entre todas las consejerías.

Esta entrevista se realizó el pasado viernes en la redacción de Diario de Jerez tras realizar una visita institucional al Ayuntamiento jerezano. A la redacción del diario llegó acompañado de Aurelio Romero, un histórico dirigente de su partido de quien presume que fue con quien entró en política allá por 1983 cuando apenas tenía 15 años.

Sanz no escatima en elogios hacia la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo, y presume del 'encargo' que le ha realizado de ser el "embajador de la Junta en Jerez". Tras incidir en que la administración autonómica tiene "un compromiso firme" con la ciudad, reitera que los presupuestos para el año próximo presentados en el Parlamento andaluz son "muy jerezanos". Afirma que el Museo del Flamenco abrirá el próximo año y que ya se trabaja intensamente para que Jerez cuente con una Ciudad de la Justicia lo más pronto posible. Asimismo, avanzó que la Junta va a tener una mayor participación en la gestión del Circuito de Velocidad.

El pasado viernes, durante su visita al Ayuntamiento, hizo mención de que existe una hoja de ruta de la Junta en Jerez. ¿Qué es esa hoja de ruta?

Jerez es una de las ciudades más potentes de España. Y tiene el potencial para convertirse en un referente. Hay que aprovechar la sinergia surgida de una voluntad sincera de colaboración entre la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Hoy en día, confluyen sinergias extraordinarias para que sea el despegue definitivo de Jerez. El hecho de que en Diputación esté una jerezana, de que haya un consejero de Presidencia jerezano y una alcaldesa como María José [García-Pelayo] hacen que se haya conformado una alianza imparable. Jerez está de moda y uno lo ve cuando llaman de todos los sitios para hacer cosas en esta ciudad. Jerez es garantía de buenos resultados porque lo que se hace en Jerez sale bien. Todos los ámbitos (el económico, social, deportivo, cultural, gastronómico, investigación, nuevas tecnologías...) hacen propuestas de volcarse y de hacer cosas en Jerez. Y con una alcaldesa como María José García-Pelayo se ha aumentado el atractivo. Como jerezano, quiero ser un embajador eficaz de Jerez en la Junta. Estamos en el momento del despegue definitivo y eso lo veo porque tenemos un gobierno con ambición y que ha recuperado el orgullo del mejor Jerez. Y la Junta va a ser el mejor aliado de este gobierno.

¿Qué destacaría del presupuesto autonómico que acaba de presentarse?

Estos presupuestos son muy jerezanos. Precisamente, tras la visita institucional, tuve una reunión con la alcaldesa donde hemos hecho otros nuevos presupuestos para el futuro. Hicimos una proyección de los presupuestos de 2024 para que en los de 2025 se incluyan aquellas actuaciones que no han podido ir en el del próximo año. Son grandes proyectos de futuro para Jerez.

Me pone usted fácil la siguiente pregunta: ¿Cuáles son esos proyectos que se han abordado?

Son proyectos turísticos, culturales y tecnológicos para que Jerez sea una ciudad inclusiva y una enorme riqueza. Por ahora, es lo que le puedo decir.

Ha hablado de sinergias con el actual gobierno. ¿No la había con el anterior del PSOE? ¿No hubo diálogo?

Creo que ese Ayuntamiento nunca supo quitarse las siglas de partido. La política, tal y como yo la concibo, debe tener una visión más moderna donde lo importante son los ciudadanos. Antes, siempre que se trabajaba, se buscaban excusas para bloquear proyectos. Yo he visto cómo se bloqueó la licencia para el centro de salud de la Esperanza de la Yedra [Díez-Mérito] y eso me parece increíble. O que se desaprovecharan planes de empleo para que la Junta no apareciera. Había cosas que no se pueden entender y en la política moderna, aunque las siglas no deben apartarse, sí deben estar por debajo de los intereses generales. En este momento confluye que hay un gobierno en la Junta de Juanma Moreno que es de todos y para todos. Juanma Moreno no gobierna pensando en sus votantes, sino que estamos ante la experiencia de gestión más innovadora y más transversal de toda la historia de Andalucía. En él, gente de la izquierda moderada se siente bien acogida con sus políticas. Y el futuro de la política pasa por gobiernos transversales, abiertos y de todos. Mi obsesión es que el gobierno de Juanma Moreno sea el gobierno de las buenas noticias porque la gente está cansada de problemas y conflictos. Por lo tanto, si coincide que un gobierno así en la Junta con otro de la misma mentalidad en el Ayuntamiento de Jerez los proyectos acaban saliendo adelante. Antes teníamos un gobierno que pensaba en que no quería que el gobierno de Juanma Moreno se apuntara un tanto, aunque eso lo acabaran pagando los jerezanos. Esa es una política antigua y caduca que ha sido superada por la inteligencia de María José García-Pelayo. Y nos gustaría que el gobierno de España tuviera también esa mentalidad para que en un futuro sea un aliado más.

Una de las inversiones de más importe del presupuesto para el año próximo es la reforma del centro de formación ocupacional de San Juan de Dios para su futura reapertura. ¿Qué planes tiene la Junta para ese edificio?

Este centro se destinará a la formación aeronáutica porque hay proyectos muy interesantes a futuro en Jerez para que se pueda recuperar el espacio tecnológico existente junto al Aeropuerto. Y la pata de formación para el empleo es fundamental. Por eso, este centro debe ser un salto fundamental para este fin. Jerez no puede quedarse fuera del polo aeronáutico que lideran las provincias de Sevilla y Cádiz por lo que un proyecto de estas características lo va a situar en él. Recuerdo que hace unos años se abrió alguna que otra industria en ese espacio, pero poco se hizo después. Ahora se va a plantear un proyecto que, con esta pata formativa, va a dar un salto cualitativo fundamental que permitirá incorporar a la ciudad en este eje de un sector que tiene una gran potencia y pujanza.

¿Abrirá el año próximo el Museo del Flamenco?

Desde el principio, este proyecto se ha consolidado desde la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) para la provincia de Cádiz. Para el año próximo se meten en el proyecto otros 1,1 millones, un importe que servirá para acabar las obras y ponerlo en marcha. No me atrevo a dar una fecha concreta, pero con este importe estamos en disposición de que pueda abrir el año próximo. Este museo va a servir para consolidar a Jerez de lo que ya es, como la capital del flamenco. No dudo que este espacios se va a convertir en un centro neurálgico del flamenco para España.

En el presupuesto de la Junta hay partidas para la rehabilitación de viviendas en Jerez...

La Junta de Andalucía está haciendo una inversión muy potente en la rehabilitación de viviendas. Y ahí están las partidas para Santo Tomás de Aquino, para Icovesa, para La Constancia y para dar una solución definitiva a La Asunción. Y aprovecho esta inversión para vincularla a las actuaciones en materia hidráulica , que son enormemente importantes para hacer frente a la sequía. Hay una partida de 8,2 millones para la conducción de abastecimiento del partidor de La Peruela. Por lo tanto, yo creo que son unos presupuestos muy jerezanos. Pero como la alcaldesa no se conforma, ya hemos proyectado casi los presupuestos de 2025. Jerez tiene un gobierno ambicioso, con creatividad e innovación, además de tener ganas de luchar. Y eso lo demuestra, por ejemplo, que la alcaldesa haya sido nombrada presidenta de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). Jerez es referente de todos los alcaldes de España y es algo que debe llenar de orgullo a los jerezanos. Eso hay que valorarlo porque también demuestra el liderazgo de Jerez y la apuesta segura de María José García-Pelayo.

¿Y dentro de ese presupuesto para 2025 estará la Ciudad de la Justicia de Jerez?

Sí, y además en pocas fechas anunciaremos la ubicación definitiva de la Ciudad de la Justicia. Las negociaciones están muy avanzadas y creo que la ubicación está muy bien elegida. Eso sí, no soy yo quien debe anunciar dónde irá. Pero sí le digo que el compromiso firmado por la Junta de Andalucía para construirlo se va a cumplir. Cuántas ubicaciones se oyeron hace años para las ciudades de la justicia de Sevilla, Cádiz o Jerez y ninguna se hizo realidad. Confío que en pocos meses se dé luz verde a la ubicación definitiva. Eso sí, le garantizo que ya tenemos las cuantías presupuestarias necesarias para la gestión del proyecto.

¿En esta legislatura se producirá la entrada definitiva de la Junta en la gestión del Circuito? ¿Se contempla ampliar su participación en el accionariado del trazado?

La Junta tiene voluntad de incrementar su compromiso con el Circuito en todos los niveles. Y creo hemos demostrado ese compromiso consiguiendo, incluso, que el año próximo Jerez siga estando en el calendario, cuando al principio no estaba. Somos partidarios de asumir más compromiso con el Circuito de Jerez porque estas instalaciones son marca Andalucía y marca España y nos da prestigio en el mundo. El gobierno de María José García-Pelayo tiene un aliado muy activo en la Junta de Andalucía.