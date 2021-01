El PSOE aclara a IU que cada ELA puede habilitar a sus funcionarios para las compulsas

El PSOE de Jerez explica que el Ayuntamiento de Jerez no tiene las competencias sobre las compulsas en las entidades locales autónomas, sino que cada ELA puede habilitar a sus funcionarios para las mismas. Por lo tanto el Ayuntamiento de Jerez, según ley, ni da ni quita esas competencias.

La nota de prensa remitida por los socialistas jerezanos viene a responder a Raúl Ruiz-Berdejo: "Hemos tenido conocimiento sobre una excursión que ha hecho el líder de Izquierda Unida a la ELA de La Barca, lo cual nos congratula, ya que hasta ahora solo se quedaba en Cuartillos. Suponemos que ya ha recuperado el interés en el resto de población rural. En este desplazamiento Raúl Ruiz-Berdejo se grabó un video denuncia sobre las compulsas en la zona rural, culpando a la alcaldesa de Jerez de la imposibilidad de compulsar en La Barca de la Florida".

Desde el PSOE de Jerez recuerdan "al concejal de Adelante Jerez que las compulsas solo las pueden hacer funcionarios. Es decir, localidad donde no haya funcionarios no se puede compulsar. ¿Fácil, no? Dicho esto, quien es jefe de personal decano de la ELA, el presidente, es quien da las funciones a sus funcionarios, habilitándolos o no para la compulsa de documentos".

Añade la nota de prensa de los socialistas que "la competencia de la compulsa depende del la ELA, no del Ayuntamiento de Jerez. Por supuesto y como siempre desde PSOE de Jerez somos pulcros en las competencias de las ELA para administrar su territorio. Esperamos que desde la ELA en cuestión, La Barca de la Florida, se tome en consideración las necesidades de su ELA en el tema de la compulsa y designe a la mayor brevedad al funcionario habilitado para compulsas".