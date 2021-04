Reunión del PSOE de Jerez con el Club Español del Ratonero Bodeguero Andaluz

El PSOE de Jerez se ha reunido con el Club Español del Ratonero Bodeguero Andaluz, reunión a la que asistieron por parte socialista Araceli Maese, secretaria de organización provincial y parlamentaria andaluza; Israel Pérez, secretario de organización local; y Rubén Pérez, secretario de Política Municipal y delegado de Protección y Bienestar Animal en el Ayuntamiento de Jerez. Por parte del Club Ratonero asistieron Benjamín Sánchez, presidente; y Fina Martínez, Minerva García y Rafael Fernández.

En la reunión, que se desarrolló de forma semipresencial con motivo del anteproyecto de ley de Bienestar Animal de Andalucía, los miembros del Club Español del Ratonero y Bodeguero Andaluz transmitieron al PSOE su "inquietud por este anteproyecto de ley que nace con un déficit importante de consenso", y desglosaron los pormenores del mismo.

Araceli Maese, como parlamentaria, se comprometió a llevar al Parlamento la voz de esta y cualquier otra asociación que se pueda considerar parte y que le pudiera afectar esta futura ley. Los escollos fundamentales de este anteproyecto de ley radican en la falta de consenso y en la obligación de la castración generalizada sin tener en cuenta el daño que puede ocasionar a las razas puras, cuya conservación depende en gran medida de la cría certificada amateur.

Por otra parte se mantiene la posibilidad de sacrificar animales no reclamados a los 10 días de su entrada en un zoosanitario, por tanto se trata de una ley vacía.

Según Rubén Pérez, secretario de Política Municipal del PSOE de Jerez y delegado de Protección y Bienestar Animal, "removeremos cielo y tierra para evitar este disparate de ley, porque no es seria, no es equilibrada, no respeta a nuestras razas puras. Ni siquiera avanza en el sacrificio cero, y toda la regulación que propone la carga en las arcas municipales. En Jerez hemos declarado esta raza Patrimonio Cultural Inmaterial para protegerlo y esta ley puede fulminarlo, algo que no vamos a consentir".

Por su parte, Benjamín Sánchez, presidente del Club Español Del Ratonero Bodeguero Andaluz, explica que "nuestro club está interesado en una ley de consenso. Que se tenga en cuenta la opinión de los criadores, especialmente los de razas autóctonas como la del Ratonero Bodeguero".

Ambos actores se han emplazado a seguir trabajando conjuntamente y mantener las reuniones que sean necesarias para revertir las consecuencias que podrían producir si la ley no se modifica.