El PSOE de Jerez expresa su total apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El PSOE de Jerez ha querido hacer público su apoyo a Pedro Sánchez a través de un comunicado de prensa que reza textualmente así:

Desde el PSOE de Jerez queremos expresar nuestro total apoyo y empatía con nuestro Secretario General y Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la campaña de acoso que están sufriendo él y su familia por parte de la derecha y la ultraderecha que parece no tener límite. Lo que no pueden conseguir en las urnas lo intentan con difamaciones, bulos, calumnias y discursos de odio, que no deben tener cabida en la democracia. Porque esta forma de hacer política pone en riego a nuestra democracia. Por eso pedimos un “Basta ya”.

La ciudadanía necesita al Gobierno de Pedro Sánchez, para seguir ofreciendo políticas que mejoran la vida de la gente, para seguir haciendo las transformaciones sociales, en un momento que España está teniendo unos buenos datos económicos y de empleo. Necesitamos a Pedro Sánchez para seguir esta senda.

Desde el PSOE de Jerez queremos también enviar todo nuestro cariño a la familia de Pedro, a su mujer Begoña. Porque a veces se olvida que los políticos podemos dedicar todo nuestro esfuerzo y tiempo a la política, pero que detrás hay parejas, hijos y padres, que soportan mucho de nuestro día a día. Cualquiera que se ponga un momento en ese lugar.

Por eso mientras Pedro Sánchez reflexiona si merece la pena, sólo le podemos decir que su familia merece la pena, y también merece la pena trabajar para tantas y tantas familias que hoy tienen una situación mejor, gracias a las políticas de este gobierno progresista.

El PSOE de Jerez apela al coraje democrático de nuestros militantes, simpatizantes y votantes, para frenar este ataque de la derecha y la ultraderecha contra Pedro Sánchez, porque es un atentado contra todos los hombres y mujeres que cómo él, creemos en la libertad, en el progreso y en la justicia social. Defender hoy a Pedro Sánchez es defender los valores que han hecho de España un país de libertad y de derechos, es defender una convivencia democrática a lo que los socialistas de Jerez no renunciaremos jamás.