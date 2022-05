El PSOE subraya que "Jerez está avanzando y mejorando gracias al gobierno socialista, a pesar de las zancadillas del PP de Juanma y la Junta"

El PSOE de Jerez ha denunciado este lunes que "el PP de Juanma sólo utiliza Jerez como escaparate para sus mentiras, en una precampaña que ha empezado demostrando que detrás del marketing no hay nada, ni una sola propuesta y ni una sola iniciativa para comprometerse con Jerez".

"Los jerezanos y las jerezanas no olvidan que Juanma es del PP, por mucho que intente borrarlo de su curriculum, que es un político de derechas y que ha despreciado las necesidades de la ciudad, que ha traicionado a Jerez y nos ha abandonado en unos momentos muy complicados como los que hemos vivido con la pandemia. Sólo hay que recordar que no hemos recibido ayuda de la Junta para soportar los sobrecostes que hemos asumido en determinados servicios, como la desinfección de colegios, o cómo nos hurtaban muchas oportunidades de futuro, al borrar de los presupuestos andaluces la dotación para el Centro Tecnológico del Motor, o meter en un cajón el proyecto del Sendero del Guadalete, o el centro dual de FP de San Juan de Dios", ha manifestado el portavoz socialista, Jesús Alba.

"Si Jerez está avanzando y mejorando es gracias a un gobierno local socialista y a pesar de las zancadillas del PP de Juanma y la Junta de Andalucía. Jerez lleva tres años soportando la mediocridad de un gobierno regional sin pulso, una Junta de Andalucía lenta y con pocos reflejos, incapaz de responder a las necesidades de nuestra ciudad. Por tanto, es una vergüenza que vengan a la ciudad a promocionarse a bombo y platillo teniendo una pésima hoja de servicio. Los supuestos logros de los que hablan son proyectos iniciados con el anterior gobierno socialista de la Junta, como el Museo del Flamenco de Andalucía, o las rehabilitaciones de La Asunción y La Constancia, dónde tienen una participación menor que otras administraciones como el Gobierno de España o el propio Ayuntamiento de Jerez", explican los socialistas jerezanos.

"Pepe Juanma, que es el apodo por el que lo debemos reconocer, debe saber que podrá esconder el logotipo de la gaviota, pero las mentiras tienen las patas muy cortas. Ya está bien de engañar, de falsear y de maltratar a nuestra ciudad. Jerez no se merece que el PP de Juanma y la Junta de Andalucía estén destrozando nuestra sanidad pública, que no contraten sanitarios, pese a tener recursos, que sigan las colas en los centros de salud, que las listas de espera se eternicen. Jerez no se merece que se nos niegue una financiación adecuada para desarrollar planes de empleo, que es competencia de la Junta, y desde luego, vamos a seguir reivindicando un trato justo para Jerez", han concluido desde el PSOE de Jerez.