El PSOE de Jerez sostiene que "el gobierno de Pelayo conocía las supuestas falsificaciones del proceso de las plazas de Ayuda a Domicilio desde octubre de 2023"

José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre la supuesta falsificación de títulos y cursos en el proceso selectivo de 350 plazas de auxiliares de Ayuda a Domicilio. “No han desbloqueado nada de nada, todo lo contrario, han ocultado unos hechos que son muy graves, la falsificación de títulos y lo ocultan a sabiendas, no solo a los consejeros de Comujesa sino a los 850 jerezanos que optan por un puesto de trabajo.”, denuncia José Antonio Díaz.

“No estamos ante un solo caso sino dos, por el momento. De hecho,-continúa el portavoz socialista-, los dos supuestos infractores de la supuesta falsificación estaban incluidos en la lista provisional publicada en octubre de 2023 entre los 100 primeros que tendrían acceso a las 350 plazas. Es decir, en octubre ya están en la lista provisional, y sorprendentemente, el 15 de diciembre de 2023 desde el gobierno de Pelayo vuelven a pedir la documentación a los 850 candidatos. ¿Qué ocurrió desde octubre a diciembre? ¿Qué han ocultado? ¿Por qué? ¿Van a hacer una nueva baremación?, ¿Una nueva lista provisional? Van a perjudicar a los que ya tienen su plaza ganada en el listado provisional de octubre”, sostiene el portavoz socialista.

Díaz añade: “Son unos hechos presuntamente delictivos y el gobierno de Pelayo no ha depurado responsabilidades, no ha sancionado a los responsables, los ha protegido porque no los han excluido automáticamente a los supuestos infractores, todo lo contrario, a los supuestos infractores les ha permitido seguir en el proceso de selección como así ha reconocido en gobierno. Es insólito y vergonzante, el gobierno de Pelayo en lugar de investigar este asunto, abriendo un expediente informativo, decidió volver a pedir la documentación a los 850 candidatos. Es surrealista.”

El portavoz socialista anuncia que “el PSOE va a defender a los 850 candidatos y candidatas que están aspirando a optar por un puesto de trabajo fijo. Porque son las principales víctimas de una nueva chapuza del gobierno de Pelayo. Aspirantes que en octubre ya tenían su plaza, ahora por culpa del Partido Popular, por su nefasta gestión, esas personas pierden su plaza. El gobierno de Pelayo no hace las cosas bien porque ha ocultado unos hechos muy graves como la falsificación de documentos. Los hechos que estamos denunciando, la supuesta falsificación de títulos está tipificada como delitos en el código penal como es la estafa y la falsificación de documento oficial. La sra. alcaldesa y el sr. Espinar tienen la obligación de comunicarlo a la Fiscalía para que se investigue y excluir del proceso a los supuestos falsificadores”.

“El gobierno de la alcaldesa Pelayo lleva en su mochila una cadena de ilegalidades, por ejemplo: ha aprobado en el consejo de administración hasta cinco ilegalidades, delegando las funciones de la Gerencia a un político, al sr. Jaime Espinar. Lo nunca visto. La apertura de un expediente al gerente incumpliendo la normativa, la firma de contratos menores reconocidos por parte del sr. Espinar, la firma de acuerdos con subidas de salarios por encima de lo que establece la Ley de Presupuestos, la quiebra y disolución de Comujesa con casi 1.5 millones de euros de pérdidas en 2023, los impagos a empresas de casi 2 millones de euros, la paralización de los procesos de estabilización y de fijos discontinuos de autobuses… y lo último, el gobierno de Pelayo ocultó una denuncia sobre la supuesta falsificación de títulos y cursos en el proceso de selección de 350 plazas de auxiliar de Ayuda a Domicilio”, concluye el portavoz socialista.