El PSOE de Jerez denuncia que las obras de la Plaza Venus están sin fecha de inicio

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez asegura que "tampoco se han iniciado las obras de demolición y reurbanización de la Plaza Venus. A raíz de las paralizaciones sonadas del Bosque Urbano de La Canaleja, Parque de La Sed y entorno de Chapín, hemos visitado a los vecinos de la Plaza Venus que están preocupados porque hasta la fecha no se han iniciado las obras".

El PSOE recuerda que "las obras fueron adjudicadas por el gobierno socialista de Mamen Sánchez el pasado 12 de junio por un importe de 301.790 euros a la empresa Juan Romo S.A. cumpliendo con una reivindicación histórica de los vecinos para recuperar un espacio que genera inseguridad y riesgo para los vecinos. El gobierno socialista superó todas las trabas burocráticas para después redactar un proyecto y dotar de presupuesto con el objeto de dar una solución a los vecinos".

"Hasta la fecha, las obras adjudicadas no se han iniciado, y esto está provocando malestar y quejas vecinales ante la inacción del gobierno de Pelayo en su manía compulsiva de retrasar o modificar las obras", subraya José Antonio Díaz.

El portavoz socialista recalca que “las obras están adjudicadas pero el gobierno de Pelayo no ha iniciado las obras, o nos dirán que se han iniciado sin estarlo. ¿Qué está pasando con tanta obra paralizada? Falta de gestión, lentitud, descoordinación, o la suma de todo, lo que si duda está provocando el retraso del inicio de las obras y que los vecinos no aguantan más, no pueden esperar a un gobierno lento y sin actitud para impulsar las obras que necesitan y urgen los vecinos”.

Díaz insiste en que "Jerez necesita un gobierno ágil, rápido y resolutivo, y últimamente comprobamos que Jerez sobrevuela en una espiral peligrosa de mentiras, lentitud, dirigida sin actitud y sin liderazgo suficiente. Del mismo modo, Jerez necesita una oposición que defienda desde el minuto 1 los intereses y demandas de los ciudadanos, nos piden ayuda y ahí estaremos”.

Desde el PSOE animan "al gobierno de Pelayo a tomarse en serio Jerez y los problemas de los jerezanos, que dejen las vacaciones para dentro de cuatro años. Los vecinos de Plaza Venus merecen que se actúe con diligencia, y para ello, los socialistas de Jerez nos ofrecemos al gobierno municipal para ayudar e impulsar estas obras".