El PSOE avisa de que las obras del Museo del Flamenco tendrían que comenzar este año

El presidente del PSOE de Cádiz y parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios, junto al teniente de alcalde y concejal de Cultura, Francisco Camas, han denunciado este jueves el "preocupante retraso" que se está produciendo en el proyecto del Museo del Flamenco de Andalucía sito en Jerez, para el que "urge que el Gobierno andaluz acelere los trámites de licitación de la obra" financiada con fondos europeos procedentes de la ITI y que debería de comenzar antes de que finalice el presente año.

Este ha sido el aviso claro al Gobierno andaluz dado por el que fuera vicepresidente de la Junta y artífice de la iniciativa presentada en julio de 2018 y que forma parte de una estrategia provincial, un itinerario cultural de complejos museísticos como el Museo de Camarón, el de Paco de Lucía en Algeciras y el del Carnaval en Cádiz “para fomentar nuestros valores y, al mismo tiempo, acompañarla de un cambio en el modelo productivo para el crecimiento de la riqueza y del empleo”. Al hilo, Jiménez Barrios y Camas han coincidido en resaltar la importancia que este espacio tendría para proyectar la candidatura de Jerez a la capitalidad cultural europea.

Jiménez Barrios ha destacado del emblemático edificio que tuvo la oportunidad de presentar “la ambición de representar en él a toda Andalucía, nuestras raíces y nuestra idiosincrasia a través de un lenguaje universal como es el del flamenco”. Esa estrategia, a su juicio, significa “aportar lo que significa el flamenco no solo al enriquecimiento cultural de nuestra gente sino a la potencialidad económica de esta provincia, es un circuito cultural que no podemos dejar caer”. “Esto era el corazón del flamenco en Andalucía y se presentó un proyecto por importe de 6,5 millones de euros que después se ampliaron a 9, aunque ahora las circunstancias hacen que solo tengamos dudas e incertidumbre ante la gestión de la Junta que no termina de aclarar el proceso para poner en marcha el concurso público que haga realidad esta institución”.

Ha insistido en que las obras tienen que estar comenzadas en 2020 asegurando que el ayuntamiento ha hecho su tarea pues se comprometió a entregar los terrenos y la cesión se llevó a cabo por acuerdo plenario, se encargó del proyecto técnico que está redactado y ahora es la consejería la que tiene que abordar rápidamente el comienzo de las obras”.

Por todo ello, ha anunciado que el Grupo Socialista presentará una iniciativa en la cámara andaluza para exigir “la pronta respuesta y que saquen a concurso las obras del museo”. Jiménez Barrios ha lamentado la actitud preocupante de Moreno Bonilla que “solo habla de la ITI, menos mal que la inventamos los socialistas, pero se dedican a desestimar proyectos como el Centro de industrias digitales en San Fernando, el Centro del Motor, el proyecto en Sancti Petri, sorprendentemente porque son ayuntamientos gobernados por el PSOE y no queremos creer que es una estrategia orientada a perjudicar a los gobiernos del PSOE castigando a la ciudadanía que votan unas siglas, no queremos que pase en Jerez con esto como ha sucedido con el Centro del Motor”.

“Recuero la expectación que suscitó este proyecto, todo el mundo era consciente de la riqueza tanto desde el punto de vista cultural como por ser elemento dinamizador para el empleo que debe ser una prioridad de todo gobernante”, ha manifestado recalcando que “la gente está harta de disputas y tienen que dar respuesta a la ciudadanía; le dejamos todo preparado los proyectos, los recursos económicos aquí sí que tienen una herencia recibida con objetivos, dinero, proyectos y planificación para la provincia que el PP no ha tenido”.

El dirigente socialista advierte de que “el objetivo parece que puede ser recortar el proyecto y no vamos a permitirlo porque desde el ayuntamiento, desde el tejido asociativo, todo el sector, la ciudadanía está apoyando” y en este sentido, ha pedido a la consejera “que ponga orden y diga qué camino van a seguir para que en 2020 empiecen las obras porque los plazos son largos y tienen que acelerar”. “Los ciudadanos de Jerez no van a perdonar que teniendo dinero, proyecto y facilidades por parte del ayuntamiento no hagan lo que es su obligación que es comenzar las obras”, apostilla para abundar en que “es uno de los proyectos en los que pusimos mucho mimo y ante las dudas, estamos poniendo voz a la gente del flamenco que está preocupada”.

Por su parte, Camas ha incidido en que “no solo es un proyecto para la provincia sino para toda Andalucía” instando a “ponernos de acuerdo y empujar un mismo carro, porque los plazos se vienen encima y hay que trabajar conjuntamente y cooperar para darle a los ciudadanos lo que nos piden”. “Tenemos que agilizar, sería injusto que por motivos de burocracia o descoordinación los plazos se nos vayan de las manos”, ha dicho aclarando además que “por parte del ayuntamiento se ha realizado la cesión de los espacios y solicitado una reunión urgente con el comité de seguimiento en Sevilla, porque al margen de las obras, hay que ver el contenido y la musealización para que cuando terminen las obras podamos proceder a su inauguración”.