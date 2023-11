El PSOE denuncia "la suciedad" existente en muchas zonas de la ciudad tras el temporal

“Pelayo no se tomó en serio el temporal a pesar de los avisos de la AEMET, de hecho, la alcaldesa se encontraba en Madrid, y el gobierno de la alcaldesa 'ausente' no ha dado una respuesta proporcional a los daños ocasionados en la vía pública. No han sido capaces de activar un servicio extraordinario de limpieza, incluso la maquinaria de limpieza parada por las tardes sin ampliar los servicios a tres turnos con personal eventual, y la consecuencia de todo es que los restos de ramas, troncos y otros destrozos permanecen en las calles de todo Jerez. No hay rincón de la ciudad que esté limpio. Pelayo 'la Ausente' ha convertido Jerez en un vertedero”, ha declarado José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

“Siguen llegando quejas de vecinos de todo Jerez por la acumulación de restos del temporal, la suciedad en las aceras, la acumulación de residuos en los contenedores, en resumen, una ausencia total de limpieza durante los últimos quince días. La situación es especialmente grave en los barrios, las ELAs y barriadas rurales que han sido abandonadas a su suerte por parte del gobierno de Pelayo”, afirma José Antonio Díaz

Para el portavoz socialista, los barrios del Jerez urbano y rural están viviendo una situación de riesgo: “Estamos en riesgo permanente por la falta de organización e inoperancia del Delegado de Medio Ambiente y una alcaldesa ausente , que pisa más las calles de Madrid que las de Jerez”.

José Antonio Díaz señala la responsabilidad del gobierno de Pelayo y la falta de interés para que la ciudad recupere la normalidad: “Pelayo “la Ausente” ocultó los datos de los daños reales del temporal y a día de hoy no ha realizado un balance total de los efectos de esta borrasca pasados quince días. Se ha limitado a parchear en algunas zonas de Jerez mientras que los barrios están abandonados. La alcaldesa “ausente” vive en una realidad imaginaria, de viaje en viaje, sin preocuparse por su ciudad, y haciendo cómo que dirige un gobierno que no es capaz de solucionar los daños generados por el temporal.”

José Antonio Díaz concluye trasladando su agradecimiento a los profesionales de los servicios públicos. “Desde el Grupo Municipal Socialista agradecemos a la plantilla de Parques y Jardines, Bomberos, Protección Civil, limpieza, Policía Local, Policía Nacional y demás servicios públicos, por su entrega y profesionalidad durante este temporal ya que han sido los únicos que han estado a la altura de Jerez”.