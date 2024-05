El PSOE denuncia el "impuestazo" de la alcaldesa de Jerez

El grupo municipal socialista, a través del portavoz José Antonio Díaz, ha manifestado "su rechazo absoluto a la subida de impuestos municipales a los jerezanos anunciada por el gobierno de Pelayo y que va a suponer un incremento de 24 millones de euros".

“El gobierno de Pelayo se ha quitado la careta y ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal sobre el Impuesto de Circulación, Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía)", subraya el partido.

Los socialistas rechazan "de forma drástica este impuestazo de Pelayo. Estamos en contra de la subida de los impuestos de 24 millones de euros que el gobierno del PP quiere aplicar a los jerezanos. Una subida de impuestos que vienen preparando desde hace meses para financiar el despilfarro económico de la gestión municipal de la señora Pelayo”, afirma Díaz.

El portavoz local del PSOE añade que "en los próximos días el gobierno del Partido Popular pretende aprobar la subida del IBI, IAE, la basura y del agua, entre otras, lo que supone que la alcaldesa Pelayo aplicará la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez, el impuestazo”.

"En total, 24 millones de euros que pagarán todos los jerezanos por el capricho del Partido Popular en incrementar los siguientes impuestos: Agua en alta e IPC del agua 10 millones euros, Basura 4 millones (25%), IAE: 2.8 millones, Circulación: 823.000 euros, ICIO:800.000 euros e IBI: 2.400.000 euros, entre otras. En total, 24 millones de euros que el gobierno de Pelayo sacará del bolsillo de todos los vecinos, autónomos y empresas de Jerez", declara Díaz.

“El grupo municipal socialista lo viene advirtiendo desde hace unos meses. En octubre, dimos la voz de alarma sobre la subida de impuestos y Pelayo lo negó. En diciembre, volvimos advertir y la alcaldesa volvió a negarlo. Cuando, por tercera vez lo denunciamos en febrero, Pelayo seguía negándolo, es decir, seguía mintiendo. Y en abril, cuando el PSOE volvió a advertir del impuestazo, Pelayo ni respondió, porque ya tenía preparada la subida en mayo", recuerda el portavoz socialista.

“La alcaldesa Pelayo lo ha negado en cuatro ocasiones. Cuatro veces ha mentido a los jerezanos y jerezanas. No falla, cuando gobierna el Partido Popular, suben los impuestos. La única realidad es que la alcaldesa no tiene palabra. Una estafa a todos los jerezanos y no sólo va a subir los impuestos, sino que ahogará a los jerezanos con la mayor subida de la historia del recibo del agua”, concluye José Antonio Díaz.