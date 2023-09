El PSOE muestra en Jerez su apoyo a los trabajadores de Faisem

La parlamentaria andaluza, Irene García, ha anunciado que el PSOE va a iniciar una "ofensiva" en todos los plenos de los ayuntamientos, la Diputación y el Parlamento andaluz para respaldar a los trabajadores de Faisem (Fundación Andaluza Para la Integración Social del Enfermo Mental) "afectados por la decisión de la Junta de privatizar con un catering el servicio de cocina que se prestaba en todos los centros de salud mental de la provincial".

Tras una reunión en la sede de CCOO de Jerez con representantes de Faisem, en la que también ha estado presente la secretaria general del PSOE de Jerez, Mamen Sánchez, García ha informado de que reclamarán a la consejera de Salud para que explique ·los motivos de esta decisión que abunda en el desvío de servicios públicos hacia empresas privadas". Se trata, para Irene García, del “sello distintivo” del Gobierno de Moreno Bonilla “que está perdiendo su cara de moderado y vuelve a las andadas como cuando era secretario de Estado y dilapidó los recursos destinados a ayuda a domicilio y a la Ley de la Dependencia sin ningún pudor”.

“Queremos en este escenario que seamos capaces entre todos de paralizar esto para que una Fundación como esta no pierda calidad porque nos preocupan los profesionales y los usuarios”, ha señalado la parlamentaria socialista, que ha pedido también “reconocer el esfuerzo que hacen para mejorar la dignidid de todas las personas que se encuentran dentro de la utilización de estos recursos”.

Además de mostrar su solidaridad con estas trabajadoras, García ha criticado que "se confirme lo que viene siendo habitual ya y es que la Junta se ha convertido en esa gran máquina desbrozadora de los servicios públicos y ahora se ceba con un recurso vital de un servicio que responde a una de las grandes preocupaciones que tiene nuestra sociedad, empeorando la calidad de vida de todos los usuarios y de trabajo de sus profesionales".

García ha hecho un llamamiento a la titular de Salud para que de "forma inmediata" manifieste cuál es su posición sobre un pliego de condiciones que "viene claramente a privatizar, utilizando los servicios públicos para desviar a la empresa privada y empeorando los servicios".

“No es cierto que los trabajadores de Faisem no van a realizar más funciones, lo sabe la consejera desde el primer momento que ha decidido de manera arbitraria que un servicio que era de calidad, que garantizaba la comida con normalidad para todos y cada uno de los centros, ahora lo preste una empresa que conocemos que lleva otro tipo de servicios y que no es el objetivo que queremos para Faisem”, ha dicho para reclamarle que “se manifieste de manera clara y no se esconda detrás de comunicados que no sabemos quienes firman y que diga qué persigue detrás de esta adjudicación a determinadas empresas”.

Por su parte Mamen Sánchez ha incidido en que “el objetivo de Faisem tiene que ser público” y ha especificado que “es un servicio repartido por distintos municipios como Jerez donde hay 20 usuarios y magníficos profesionales que se han preocupado no por ellos ni por el convenio caducado desde 2009 sino por esas personas dependientes que van a sufrir esa privatización”.

“A todos se nos llena la boca con el tema de la salud mental que debe priorizarse en la agenda de instituciones, toda la salud mental, también esta, así que no se entiende ese afán de Moreno Bonilla por privatizar cada rincocito de la red pública”, ha explicado Sánchez que anuncia una moción en el ayuntamiento de Jerez.

La medida afecta a más de 100 trabajadores de municipios de toda la provincia en los catorce centros que existen, según ha explicado Eva Díaz de Terán de CCOO. Ha explicado que “se trata de residencias pequeñas con dos personas por turno para atender todo, no hay más personal, y ahora al quitar el servicio de cocina este trabajo va a recaer en los monitores que se dedicaban a atender a estos usuarios”, en la provincia más de 300.